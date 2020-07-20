أوراق التاروت تكشف عن عريس لـ مادلين طبر

استضافت النجمة مادلين طبر في برنامجها «حلوة يا دنيا» الذي يعرض يومي الاحد والاتنين علي قناة تن خبيرة التاروت نورهان مدين التي حكت عن رموز ورسومات أوراق التاروت ومدلول هذة الرسومات وكيف ان هناك ارتباط وثيق بين التاروت وعلم الطاقة.





ثم فأجات نورهان، مادلين طبر بقراءة الأوراق الخاصة بحالتها المهنية والصحية والعاطفية علي الهواء وقالت لها ان حياتها المهنية حققت العديد من النجاحات وأنها علي موعد مع نجاحات جديدة قريبا أما الحالة الصحية فهي متذبذبة ما بين القوة والضعف وعليها ان تنتبة لصحتها في الفترة القادمة.





وعندما وصلت للحالة العاطفية أكدت ان هناك عريس في الأفق ينتظر موافقة مادلين التي ضحكت قائلة ؛انا اغلقت كل أبوابي العاطفية وقررت عدم الارتباط باي رجل وحتي لو كلامك صحيح مش حيحصل أبدًا.



