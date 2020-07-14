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فن

فيديو.. محمود عزب لـ مادلين طبر: استيفان روستي أهم أحلامي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:39 ص
مادلين طبر - محمود
مادلين طبر - محمود عزب
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سعيد فراج
أكد الفنان محمود عزب أنه لم يأخذ الطريقة السهلة في العمل في فن التقليد، حيث اختار أن يعمل من المنطقة الصعبة، وهي الدخول إلى روح الشخصية وليس فقط تقليدها.

وأضاف محمود عزب أثناء تواجده كضيف في برنامج "حلوة يا دنيا" مع الفنانة "مادلين طبر": أنه في عام 2010 اتفق علا مشروع لتقديم شخصية الفنان الكبير استيفان روستي في الدراما ولكن المشروع لم يكتمل ، مؤكدا أن تقديم شخصيته هي أهم أحلامه في الفترة المقبلة.

واستطرد قائلا: أفكر في تقديم برنامج علي يوتيوب، أُقدِّم من خلاله شخصية الفنان استيفان روستي، من خلال استحضار روحه في الزمن الحاضر، وكيف يعلق علي الازمات التي نعيشها الآن.

وكان الفنان محمود عزب قد حل ضيفًا على برنامج "حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، وذلك علي قناة تن. 
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