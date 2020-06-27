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فن

بعد وفاة شقيقه بكورونا.. هل أصيب عزب شو بـ الفيروس

السبت 27/يونيو/2020 - 09:47 م
عزب شو - محمود عزب
عزب شو - محمود عزب
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سعيد فراج
بصوت تحول من البهجة للحزن، أعرب الفنان محمود عزب - عزب شو، عن حزنه الشديد لوفاة شقيقه «حمدى» اليوم بعد أيام قليلة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وقال محمود عزب، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن شقيقه شعر بالتعب والإعياء منذ أيام، وتم نقله إلى مستشفى هليوبوليس، وتأكد إصابته بفيروس كورونا 


وتابع محمود عزب، أن شقيقه توفي بعد مكوثه لمدة 5 أيام في المستشفى، مشيرًا إلى أن شقيقه الراحل كان معزولًا بعد اصابته، منوهًا إلى أنه لم يخالط شقيقه قبل إصابته بالفيروس التاجي. 

وكتب عزب شو، تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون شقيقى حمدى لم أفارقه لحظة من عمرى»، ولم يكشف الفنان أي تفاصيل عن تشييع الجثمان والجنازة. 

وأنهالت الردود والتلعيقات المواسية على الفنان محمود عزب، على تغريدته التي أعلن من خلالها وفاة شقيقه، وقدم الكثيرون الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة. 

ويعد الفنان محمود عزب، أحد أشهر المونولوجست الذين أجادوا فن المونولوج والتقليد معًا، وقدم الكثير من البرامج، لعل أبرزها برنامج «عزب شو»، الذي أشتهر به. 
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