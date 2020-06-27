الموت يفجع الفنان عزب شو

أعلن الفنان محمود عزب - الشهير بـ عزب شو، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن وفاة شقيقه اليوم السبت 27 يونيو.



إنا لله وإنا إليه راجعون شقيقى حمدى لم أفارقه لحظة من عمرى»، ولم يكشف الفنان أي تفاصيل عن تشييع الجثمان والجنازة. وكتب عزب شو ، تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: «



وأنهالت الردود والتلعيقات المواسية للفنان محمود عزب، على تغريدته التي أعلن من خلالها وفاة شقيقه، وقدم الكثيرون الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة.





يعد الفنان محمود عزب، أحد أشهر المونولوجست الذين أجادوا فن المونولوج والتقليد معًا، وقدم الكثير من البرامج، لعل أبرزها برنامج «عزب شو»، الذي أشتهر به.