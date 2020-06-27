بعد أنباء حمل ياسمين عبد العزيز.. أول تعليق من أحمد العوضي

صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «دراسة في الحب أن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ»، ليرد

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد انتشار أحدث صورة لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، والتي انتشرت بشكل مكثف في الساعات الماضية، على تطبيق إنستجرام.



