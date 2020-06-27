AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أنباء حمل ياسمين عبد العزيز.. أول تعليق من أحمد العوضي

السبت 27/يونيو/2020 - 07:12 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز - أحمد العوضي
Advertisements
سعيد فراج
رد الفنان أحمد العوضي، على منشور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر تطبيق إنستجرام، والتي علقت من خلاله على ظهورها بوزن زائد في أحدث ظهور لها، وأثارت الجدل حول حملها، وتصدرت بسببها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل. 

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «دراسة في الحب أن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ»، ليرد أحمد العوضي قائلًا: «ده انت كده مع الشخص صح الصح». 


حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد انتشار أحدث صورة لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، والتي انتشرت بشكل مكثف في الساعات الماضية، على تطبيق إنستجرام. 

وظهرت ياسمين عبد العزيز، في الصورة بوزن زائد، بشكل ملحوظ عن أحدث ظهور لها في الأشهر الأخيرة، ما أثار جدل متابعيها وجمهورها حول حملها من أحمد العوضي. 

من جهة أخرى، خاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.

وشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.
بعد أنباء حمل ياسمين عبد العزيز.. أول تعليق من أحمد العوضي
بعد أنباء حمل ياسمين عبد العزيز.. أول تعليق من أحمد العوضي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بتصدر ونحب تاني ليه بهذه الطريقة

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة من مسلسل و نحب تاني ليه

ياسمين عبد العزيز لجمهور مسلسل ونحب تاني ليه: لو انتوا مكان غاليه هتختاروا إيه؟

ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. شاهد

ياسمين عبد العزيز تنشر صورة مع شريف منير.. والجمهور: العوضى هيفجره

ياسمين عبد العزيز عن ونحب تانى ليه: إن شاء الله تنبسطوا النهاردة

ترشيحاتنا

حريق هائل في شقة سكنية بعمارات العبور .. شاهد

على البحر .. هنادى مهنى تخطف الانظار من عطلتها الصيفية

إقبال على مقاهي وكافيهات وسط البلد مع الالتزام بالوقاية.. صور

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

حكاية شارع.. من هو إبراهيم اللقانى المسمى باسمه واحد من أشهر شوارع القاهرة

بـ 15 مليون جنيه.. مدافع بيراميدز ينتقل لـ الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود الشفاف.. ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

بملابس رياضية جريئة.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

إقبال على مقاهي وكافيهات وسط البلد مع الالتزام بالوقاية.. صور