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فن

ببطن ممتلئ.. ياسمين عبد العزيز تثير جدل حملها من أحمد العوضي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:05 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز - أحمد العوضي
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد انتشار أحدث صورة لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، والتي انتشرت بشكل مكثف في الساعات الماضية، على تطبيق إنستجرام. 

وظهرت ياسمين عبد العزيز، في الصورة بوزن زائد، وبطن ممتلئ، بشكل ملحوظ عن احدث ظهور لها في الأشهر الأخيرة، ما أثار جدل متابعيها وجمهورها حول حملها من أحمد العوضي

يأتي ذلك، بعد تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيه تستجم مع زوجها الفنان أحمد العوضي، داخل حديقة منزلهما. 




وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة بـ الملابس الصيفية (فانلة كت وبنطال برمودة)، فيما ظهر أحمد العوضي معها وهو يرتدي تيشيرت نصف كم وبنطال تريننج. 


كانت ياسمين قد علقت على حقيقة نشر صورة ابنتها لأول مرة،  ونشرت صورة البنت الذي اعتقد البعض أنها ابنتها وعلقت قائلة: "دى مش بنتي". 

وكانت نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى. وظهرت في الفيديو بنت وهى تقود دراجة والذي اعتقد البعض أنها ابنتها. 

وخاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.

وشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

ببطن ممتلئ.. ياسمين عبد العزيز تثير جدل حملها من أحمد العوضي
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