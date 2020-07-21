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تعليم

الأعلى للجامعات يبحث قواعد قبول طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2020 .. اليوم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:00 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
يعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم،اجتماعه الشهري والذي يناقش خلاله قواعد قبول الطلاب بتنسيق 2020، والإجراءات الاحترازية وآليات إجراء اختبارات القدرات في الجامعات لكليات الإعلام والتربية الرياضية والاقتصاد المنزلي والتربية النوعية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية موضحا أن الامتحانات ستستمر لمدة اسبوعين ضمن تنسيق 2020.

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وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).

وأكدت الوزارة، اتخاذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.   
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