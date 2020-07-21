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تعليم

بلالين وكلمات للذكرى على الحوائط .. شاهد كيف يحتفل طلاب الثانوية العامة بآخر أيام الامتحانات في لجان 6 أكتوبر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:52 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
حرص مسئولو لجنة الثانوية العامة المنعقدة بمدرسة الحى الخامس الرسمية لغات ، على وضع "بلالين على الأرض" في مدخل اللجنة لتوفير جو من البهجة للطلاب احتفالا بآخر أيام امتحانات الثانوية العامة.


كما حرص مسئولو اللجنة على تعليق لوحات على حوائط اللجنة ليكتب فيها الطلاب كلمات للذكرى في آخر يوم في الامتحانات ، لتكون هذه اللوحات بمثابة لوحات تذكارية تؤرخ لوجود هذه الدفعة الاستثنائية التي ادت امتحاناتها وسط اجواء التوتر من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء). 

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدء رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
بلالين وكلمات للذكرى على الحوائط .. شاهد كيف يحتفل طلاب الثانوية العامة بآخر أيام الامتحانات في لجان 6 أكتوبر
بلالين وكلمات للذكرى على الحوائط .. شاهد كيف يحتفل طلاب الثانوية العامة بآخر أيام الامتحانات في لجان 6 أكتوبر
بلالين وكلمات للذكرى على الحوائط .. شاهد كيف يحتفل طلاب الثانوية العامة بآخر أيام الامتحانات في لجان 6 أكتوبر
بلالين وكلمات للذكرى على الحوائط .. شاهد كيف يحتفل طلاب الثانوية العامة بآخر أيام الامتحانات في لجان 6 أكتوبر
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