بلالين وكلمات للذكرى على الحوائط .. شاهد كيف يحتفل طلاب الثانوية العامة بآخر أيام الامتحانات في لجان 6 أكتوبر

كما حرص مسئولو اللجنة على تعليق لوحات على حوائط اللجنة ليكتب فيها الطلاب كلمات للذكرى في آخر يوم في الامتحانات ، لتكون هذه اللوحات بمثابة لوحات تذكارية تؤرخ لوجود هذه الدفعة الاستثنائية التي ادت امتحاناتها وسط اجواء التوتر من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.





اقرأ أيضا | كل ما تريد معرفته عن التنسيق واختبارات القدرات.. وموعد الانطلاق







كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).





ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدء رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .



