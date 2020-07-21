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رياضة

سر تأخر الكاف عن حسم مصير نهائيات دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:19 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا" بعد اجتماع لجنة الأندية أمس وإصدار توصيات بهذا الشأن.


وكان ذلك بسبب الضغوط الكبيرة التى يتعرض لها الكاف فى الوقت الحالى من جانب مصر والمغرب، وتمسك كل منهما باستضافة نهائيات دوري الأبطال الإفريقي نتيجة مشاركة كل من الأهلى والزمالك من مصر، والوداد المغربي والرجاء من المغرب بالبطولة.

وعلم " صدى البلد " أن السر وراء عدم الإعلان الرسمي بشأن إقامة نصف النهائى من مباراتين ذهاب وإيابا حتى الآن هو الانتظار لعرض توصيات لجنة الأندية على لجنة الطوارىء داخل الكاف لاعتماده وتوثيقه بشكل رسمي .

وتعقد لجنة الطوارىء بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم جلسة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل اعتماد قرار لجنة الأندية بإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا على مباراتين وإصدار إعلان رسمي بالقرارات .

واستقر الكاف على تحديد خوض مباراتي الذهاب بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء فى أواخر شهر سبتمبر المقبل بالمغرب مع خوض منافسات مباراتي الإياب فى مصر خلال أوائل شهر أكتوبر المقبل .

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