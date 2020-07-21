وزير الداخلية مهنئا رئيسي الوزراء والنواب: ثورة يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال وأعظم صور التحدي والإرادة

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.









جاء في البرقية: " يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد، تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان، ويأتى احتفالنا بها فى كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالرخاء والأمان، فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة تشملها التنمية والبناء، حــفظ الله مصــــر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها، وكلل بالنجاح مسيرة مؤسساتنا التشريعية العريقة المعطاءة، إنه تَعالى نعم المولى ونعم النصير، وكـل عــام وسيادتكم بخــير".









كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.







