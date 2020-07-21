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حوادث

وزير الداخلية مهنئا رئيسي الوزراء والنواب: ثورة يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال وأعظم صور التحدي والإرادة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:13 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.


جاء في البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد، تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان، ويأتى احتفالنا بها فى كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالرخاء والأمان، فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة تشملها التنمية والبناء، حــفظ الله مصــــر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها، وكلل بالنجاح مسيرة مؤسساتنا التشريعية العريقة المعطاءة، إنه تَعالى نعم المولى ونعم النصير، وكـل عــام وسيادتكم بخــير".


كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.


جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم عن عميق الإعزاز والتقدير  وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، ستظل ثورة الثالث والعشرون من يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطنى ونموذجًا فريدًا للإرادة الشعبية تحميها قواتنا المسلحة الباسلة صونًا لمقدرات الوطن وإعلاء لقيم العدالة الاجتماعية والمساواة لأمة أبية قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبل مشرق تفاخر به الأجيال القادمة، حفظ الله مصـر، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكـل عــام وسيادتكم بخــير".
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