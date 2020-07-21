9 قتلى وجرحى بالقصف الإسرائيلي على دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء مقتل 5 عناصر وإصابة 4 آخرين من الميليشيات الموالية لإيران، جراء القصف الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق، مساء أمس الإثنين.





وقال المرصد على موقعه الإلكتروني، إنه "لم تُعرف بعد هوية القتلى والجرحى، فيما إذا كانوا من الجنسية الإيرانية، أو من حزب الله اللبناني، إلا أنهم بكل تأكيد من جنسيات غير سورية".





وأوضح أن "7 عناصر من قوات الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري، أصيبوا بالقصف الإسرائيلي على مواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، فيما تسبب الاستهداف أيضًا، بتدمير مستودع للصواريخ".



