AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. 7 إجراءات جديدة لمستخدمي المحمول

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:59 ص
شركات المحمول
شركات المحمول
Advertisements
منار شعبان
عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل مساعي الدولة نحو التحول الرقمي بحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.


اقرأ أيضا:


استعرض المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز، الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وإجراءات تيسير فتح محفظة إلكترونية لدى شركات المحمول دون الحاجة للذهاب لفروع الشركات.


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الإجراءات الجديدة المرتقبة لمستخدمي المحمول من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: تنقل المستخدمين بين شبكات المحمول مجاناً وخلال 24 ساعة

لو عاوز تحول خطك لشبكة محمول أخرى.. إليك الخطوات كاملة

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن تغيير شبكة المحمول بنفس رقمك

الاتصالات: وقف طباعة وإصدار كروت الشحن فئة الـ50 جنيها وما فوقها

القومي لتنظيم الاتصالات: وقف طباعة وإصدار كروت الشحن فئة الـ 50 جنيها وما فوقها.. الجمل: الإجراءات لتعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية

عبر الفيديو كونفرانس..مناقشة إجراءات هيئة البريد والقومي للاتصالات في ظل التحول الرقمي بلجنة برلمانية

ترشيحاتنا

قبل بدء المباريات.. 28 حالة إصابة تهدد عودة الدوري

قبل أيام من إصدار فاتورة كهرباء شهر أغسطس.. احسبها بالأسعار الجديدة

ننشر حركة تنقلات رؤساء المباحث بمديرية أمن القاهرة

أخبار الرياضة .. رحيل رمضان صبحي قبل نهائي إفريقيا.. وإصابة عمرو جمال بـ كورونا

أول تعليق من تريزيجيه بعد الفوز على أرسنال.. شاهد

حكم ظهور قدم المرأة بالصندل وغيره.. دار الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. ظهور المقصورة الداخلية هيونداي توسان 2021.. صور

صحي للمناعة.. طريقة عمل البيض الإسباني

شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور