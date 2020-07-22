فيديوجراف.. 7 إجراءات جديدة لمستخدمي المحمول

عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل مساعي الدولة نحو التحول الرقمي بحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.









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استعرض المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز، الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وإجراءات تيسير فتح محفظة إلكترونية لدى شركات المحمول دون الحاجة للذهاب لفروع الشركات.







