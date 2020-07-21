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برلمان

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:09 ص
هواتف محمولة
هواتف محمولة
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أحمد أيمن
عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب أحمد بدوي  لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل مساعي الدولة نحو  التحول الرقمي بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

استعرض الجمل رئيس الجهاز، الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وإجراءات تيسير فتح محفظة الكترونية لدى شركات المحمول دون الحاجة للذهاب لفروع الشركات.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز 7 اجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول:

1. زيادة عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة جديدة خلال شهرين.

2. إلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة 50 جنيها وما فوقها.

3. التنسيق مع الشركات لإطلاق عرض 30 ضعف شحن الرصيد إلكترونيا.

4. الموافقة على العروض التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون عند الشحن إلكترونيا.

5. زيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه وإتاحة خدمات السحب والايداع باستخدام ماكينات الصراف الالي مجانا.

6. ادراج التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة للتيسير على المواطنين مثل منحة العمالة المؤقتة ونفقة المطلقات.

7. حماية حقوق المستخدمين وحقهم في الحصول على خدمات اتصالات ذات جودة عالية والاهتمام بمستخدمي خدمات الاتصالات.
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