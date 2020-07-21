محافظ أسوان يراجع موقف حالات مصابي كورونا بالعزل المنزلى والمستشفيات

انخفضت أعداد حالات الإصابة والوفاة من فيروس كورونا بشكل ملموس خلال الأسبوعين الماضيين، وبالتالى توافر أعداد كبيرة من الأسرة مع غلق نزل الشباب الذى كان مخصصًا للحالات الإستشفائية والمتوسطة بعد خروج جميع الحالات به.





هو أبرز ماجاء في الإجتماع الدورى لخلية إدارة أزمة الكورونا برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، واللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن ، بالإضافة إلى مديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والتأمين الصحى ومرفق الإسعاف.





ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمتابعة المتواصلة لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى يتم إتخاذها لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .





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وخلال الاجتماع حرص اللواء أشرف عطية على مراجعة الموقف الحالى لحالات المصابين بالفيروس سواء داخل مستشفيات العزل أو بالعزل المنزلى ، بجانب الوقوف على حجم الإمكانيات الطبية والعلاجية المتاحة داخل 12 مستشفى تضم 235 سريرا، وأيضًا 17 سيارة إسعاف مجهزة لحالات الطوارئ وخدمة مرضى فيروس الكورونا.





ووجه أشرف عطية بإستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية المتاحة للتعامل السريع لإنقاذ حياة المرضى وخاصة توافر كميات مناسبة من عقار "ريمديسيفير" بعدما أظهرت نتائج تجربته، نجاحه في اختصار وقت التعافي والوصول بحالات الوفاة إلى الرقم صفر.





كما أشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة حاليًا لمساعدة حالات العزل المنزلى من خلال الأطقم الطبية المدربة ، وهو الذى توازى مع المجتمع المدنى و الشباب الأسوانى المتطوعين ، بالإضافة إلى رفع درجة الوعى مما ساهم في تناقص حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا .