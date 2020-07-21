الحمد لله تمت بنجاح.. ماذا قال طلاب الثانوية بعد انتهاء امتحان آخر مادة

الناجح يرفع أيده أمنية وطموح يتمنى طلاب الثانوية العامة بأسوان تحقيقه عند إعلان النتيجة في الوقت القريب .
واليوم في أخر أيام إمتحانات الثانوية العامة قامت عدسة كاميرا " صدى البلد " بالتجول أمام لجان إمتحانات الثانوية للتعرف على أراء الطلاب في أخر يوم للإمتحانات في مادة الجبر والهندسة لقسم علمى رياضة .
حيث قال الطالب سمير من طلاب مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين بأن إمتحان اليوم هو إنجاز لعام كامل ، والحمد لله أنتهى على خير ، وأن الأغنية التى أحب أن تعبر عنى حاليًا بعد أن أنتهيت من فترة الإمتحانات هى أغنية ( الناجح يرفع أيده ) ، موضحًا بأن إجابته في الإمتحانات لمختلف المواد ستعطى له مجموع أكثر من 90 % وبذلك يستطيع دخول كلية الحاسبات والمعلومات ، ولكن طموحه بإذن الله دخول كلية الهندسة .
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وتابع بأن أول حاجة هيعملها عقب إنتهاء فترة الإمتحانات هى آخذ كورسات لتقوية نفسه في اللغة الإنجليزية ، وعن الترفيه الذى يأمله هو أن يقضى أجازته خارج أسوان للإستمتاع بفترة الأجازة .
أما أحمد عصام – طالب بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين فقد قال بأن فترة الأمتحانات مرت على خير الحمد لله ، ولكن كانت توجد خلال أداء الأمتحانات بعض التركات والأسئلة التى تهدف إلى تمييز الطالب العادى من المتوسط والمتفوق ، وبالأخص في مادة الديناميكا والإستاتيكا ، وأن الوقت لم يسعفهم للإجابة النموذجية على الأسئلة على الرغم من علمه ومعرفته الكاملة بهذه الإجابة النموذجية ، وكنا نحتاج وقت أطول .
وأضاف أحمد عصام وأيضًا زملاؤه مؤمن سمير ومحمود عبد الكريم بأن الإمتحانات كانت كويسه وجيدة ، ولكن المسائلة في الوقت ، لأن هناك خطوات كثيرة كنا نضطر للقيام بها في كل سؤال سواء للأسئلة الإختيارى أو غيرها .
وأكد كل من أحمد عصام ومؤمن سمير ومحمود عبد الكريم بأن الأغنية التى يتمنوا أن تعبر عنهم في الوقت الحالى بعدما إنتهوا من الإمتحانات هى الناجح يرفع أيده ، وأن إجابتهم في الإمتحانات تجعلهم بإذن الله يلتحقون بكلية الهندسة ، وأن أول حاجة سيقوموا بفعلها عقب فترة الإمتحانات هى الراحة والنوم نظرًا لفترة الضغط والتوتر خلال أيام الإمتحانات ، وأنهم سيقضون أجازتهم في أى مكان .
وعن الإجراءات الوقائية والإحترازية لهم داخل لجان الإمتحانات وداخل أروقة المدرسة لمنع عدوى فيروس كورونا أكد جميع الطلاب الذين ألتقت بهم عدسة " صدى البلد " على أننا لمسنا وشاهدنا إجراءات إحترازية في منتهى الدقة والحذر في الدخول والتواجد باللجان من إرتداء المساكات والكمامات الواقية ، والتباعد وغير ذلك من إجراءات أخرى .
واليوم في أخر أيام إمتحانات الثانوية العامة قامت عدسة كاميرا " صدى البلد " بالتجول أمام لجان إمتحانات الثانوية للتعرف على أراء الطلاب في أخر يوم للإمتحانات في مادة الجبر والهندسة لقسم علمى رياضة .
حيث قال الطالب سمير من طلاب مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين بأن إمتحان اليوم هو إنجاز لعام كامل ، والحمد لله أنتهى على خير ، وأن الأغنية التى أحب أن تعبر عنى حاليًا بعد أن أنتهيت من فترة الإمتحانات هى أغنية ( الناجح يرفع أيده ) ، موضحًا بأن إجابته في الإمتحانات لمختلف المواد ستعطى له مجموع أكثر من 90 % وبذلك يستطيع دخول كلية الحاسبات والمعلومات ، ولكن طموحه بإذن الله دخول كلية الهندسة .
وأقرأ أيضًا :
محافظ أسوان يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. شاهد
وتابع بأن أول حاجة هيعملها عقب إنتهاء فترة الإمتحانات هى آخذ كورسات لتقوية نفسه في اللغة الإنجليزية ، وعن الترفيه الذى يأمله هو أن يقضى أجازته خارج أسوان للإستمتاع بفترة الأجازة .
أما أحمد عصام – طالب بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين فقد قال بأن فترة الأمتحانات مرت على خير الحمد لله ، ولكن كانت توجد خلال أداء الأمتحانات بعض التركات والأسئلة التى تهدف إلى تمييز الطالب العادى من المتوسط والمتفوق ، وبالأخص في مادة الديناميكا والإستاتيكا ، وأن الوقت لم يسعفهم للإجابة النموذجية على الأسئلة على الرغم من علمه ومعرفته الكاملة بهذه الإجابة النموذجية ، وكنا نحتاج وقت أطول .
وأضاف أحمد عصام وأيضًا زملاؤه مؤمن سمير ومحمود عبد الكريم بأن الإمتحانات كانت كويسه وجيدة ، ولكن المسائلة في الوقت ، لأن هناك خطوات كثيرة كنا نضطر للقيام بها في كل سؤال سواء للأسئلة الإختيارى أو غيرها .
وأكد كل من أحمد عصام ومؤمن سمير ومحمود عبد الكريم بأن الأغنية التى يتمنوا أن تعبر عنهم في الوقت الحالى بعدما إنتهوا من الإمتحانات هى الناجح يرفع أيده ، وأن إجابتهم في الإمتحانات تجعلهم بإذن الله يلتحقون بكلية الهندسة ، وأن أول حاجة سيقوموا بفعلها عقب فترة الإمتحانات هى الراحة والنوم نظرًا لفترة الضغط والتوتر خلال أيام الإمتحانات ، وأنهم سيقضون أجازتهم في أى مكان .
وعن الإجراءات الوقائية والإحترازية لهم داخل لجان الإمتحانات وداخل أروقة المدرسة لمنع عدوى فيروس كورونا أكد جميع الطلاب الذين ألتقت بهم عدسة " صدى البلد " على أننا لمسنا وشاهدنا إجراءات إحترازية في منتهى الدقة والحذر في الدخول والتواجد باللجان من إرتداء المساكات والكمامات الواقية ، والتباعد وغير ذلك من إجراءات أخرى .