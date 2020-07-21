AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الحمد لله تمت بنجاح.. ماذا قال طلاب الثانوية بعد انتهاء امتحان آخر مادة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:23 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
الناجح يرفع أيده أمنية وطموح يتمنى طلاب الثانوية العامة بأسوان تحقيقه عند إعلان النتيجة في الوقت القريب .

واليوم في أخر أيام إمتحانات الثانوية العامة قامت عدسة كاميرا " صدى البلد " بالتجول أمام لجان إمتحانات الثانوية للتعرف على أراء الطلاب في أخر يوم للإمتحانات في مادة الجبر والهندسة لقسم علمى رياضة .

حيث قال الطالب سمير من طلاب مدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين بأن إمتحان اليوم هو إنجاز لعام كامل ، والحمد لله أنتهى على خير ، وأن الأغنية التى أحب أن تعبر عنى حاليًا بعد أن أنتهيت من فترة الإمتحانات هى أغنية ( الناجح يرفع أيده ) ، موضحًا بأن إجابته في الإمتحانات لمختلف المواد ستعطى له مجموع أكثر من 90 % وبذلك يستطيع دخول كلية الحاسبات والمعلومات ، ولكن طموحه بإذن الله دخول كلية الهندسة .

وأقرأ أيضًا :
محافظ أسوان يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. شاهد

وتابع بأن أول حاجة هيعملها عقب إنتهاء فترة الإمتحانات هى آخذ كورسات لتقوية نفسه في اللغة الإنجليزية ، وعن الترفيه الذى يأمله هو أن يقضى أجازته خارج أسوان للإستمتاع بفترة الأجازة .

أما أحمد عصام – طالب بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين فقد قال بأن فترة الأمتحانات مرت على خير الحمد لله ، ولكن كانت توجد خلال أداء الأمتحانات بعض التركات والأسئلة التى تهدف إلى تمييز الطالب العادى من المتوسط والمتفوق ، وبالأخص في مادة الديناميكا والإستاتيكا ، وأن الوقت لم يسعفهم للإجابة النموذجية على الأسئلة على الرغم من علمه ومعرفته الكاملة بهذه الإجابة النموذجية ، وكنا نحتاج وقت أطول .

وأضاف أحمد عصام وأيضًا زملاؤه مؤمن سمير ومحمود عبد الكريم بأن الإمتحانات كانت كويسه وجيدة ، ولكن المسائلة في الوقت ، لأن هناك خطوات كثيرة كنا نضطر للقيام بها في كل سؤال سواء للأسئلة الإختيارى أو غيرها .

وأكد كل من أحمد عصام ومؤمن سمير ومحمود عبد الكريم بأن الأغنية التى يتمنوا أن تعبر عنهم في الوقت الحالى بعدما إنتهوا من الإمتحانات هى الناجح يرفع أيده ، وأن إجابتهم في الإمتحانات تجعلهم بإذن الله يلتحقون بكلية الهندسة ، وأن أول حاجة سيقوموا بفعلها عقب فترة الإمتحانات هى الراحة والنوم نظرًا لفترة الضغط والتوتر خلال أيام الإمتحانات ، وأنهم سيقضون أجازتهم في أى مكان .

وعن الإجراءات الوقائية والإحترازية لهم داخل لجان الإمتحانات وداخل أروقة المدرسة لمنع عدوى فيروس كورونا أكد جميع الطلاب الذين ألتقت بهم عدسة " صدى البلد " على أننا لمسنا وشاهدنا إجراءات إحترازية في منتهى الدقة والحذر في الدخول والتواجد باللجان من إرتداء المساكات والكمامات الواقية ، والتباعد وغير ذلك من إجراءات أخرى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غضب بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بسب امتحان الأحياء

في مستوى نيوتن.. طلاب الثانوية العامة بـ كفرالشيخ يشكون من صعوبة الفيزياء.. فيديو صور

سهل وبسيط .. ارتياح بين طلاب الثانوية العامة في سيناء بعد امتحان الكيمياء والجغرافيا

فرحة بين طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء لسهولة امتحان الفرنساوي

أم تبكى من شدة الفرحة بنهاية امتحانات الثانوية العامة: أتمنى أن تدرس ابنتي الهندسة .. فيديو

أم تبكي من شدة الفرحة بنهاية امتحانات الثانوية العامة : الحمد لله على سلامة أبنائنا من كورونا .. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الأجسام المضادة لمصابي كورونا توفر مناعة طويلة ضد الفيروس

كونتيسة قابلها في الهند.. خطاب عاطفي يكشف عن أول قصة حب في حياة تشرشل

بمشاركة السيسي .. اليوم قمة إفريقية مصغرة حول سد النهضة

خطأ غير مقصود يشوه وجه العروس.. رقصة رومانسية لعروسين تتحول إلى كابوس

هيافة مؤلمة.. مؤلفة فيلم العفاريت غاضبة من كشف سر الفيلم بعد 30 سنة من عرضه

هل تجوز زكاة المال للأقارب الفقراء؟.. الإفتاء: بشرطين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر غياب الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون عن حفل زفاف ابنة عمه الأميرة بياتريس

بـ الفسفوري الجريء.. نجوى كرم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

مفاجأة.. الأجسام المضادة لمصابي كورونا توفر مناعة طويلة ضد الفيروس