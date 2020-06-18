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تعليم

محافظ أسوان يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. شاهد

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:48 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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شاذلى عبد الفتاح
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم الثانوى وذلك للمرور على مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك إستكمالًا للاستعدادات النهائية لماراثون الامتحانات (الدور الأول 2019/ 2020).

كما يهدف مرور لجنة المحافظ للتأكد من إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال الإمتحانات المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 21 يوليو ، مع الاطمئنان على توفير كافة وسائل الراحة والأمان لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة. 

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وقد شملت الجولة تفقد مدارس العقاد الثانوية العسكرية ومجمع هميمى الجبلاوى وعوض السيد ، بالإضافة إلى مقر استراحات المراقبين بمدرسة أحمد أبا زيد للغات.

وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بهذه المدارس قبل وأثناء الإمتحانات من خلال توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحرارى وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم.

هذا بجانب التشديد على التأكد من إرتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها ، بجانب تركيب لافتات وملصقات لتوعية الطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من إنتقال وإنتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول. 

وكذا التأكيد على توافر وسائل الإنارة والتهوية المناسبة ، فضلًا عن أهمية التوزيع الجيد لسيارات الإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أى حالات مرضية أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم .
محافظ أسوان يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. شاهد
محافظ أسوان يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. شاهد
محافظ أسوان يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. شاهد
محافظ أسوان يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. شاهد
محافظ أسوان يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. شاهد
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