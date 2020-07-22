دولة التوكتوك.. جرائم بالجملة وفوضى يصعب السيطرة عليها في سوهاج

وسجلت محافظة سوهاج جرائم بالجملة بسبب مركبات التوك توك، منها جرائم خطف، وقتل وسرقة، واغتصاب، واتجار بالمخدرات، ليعيش أبناء المحافظة على واقع مرير يتأزم يوما بعد يوم .





ويحتاج الأمر إلى سرعة التدخل من المسئولين في المحافظة للسيطرة علي تلك الفوضى، بعد أن تسببت تلك المركبات في ترك التلاميذ مدارسهم واتجهوا إلى العمل عليها، كما انهم اتجهوا الى تعاطي المواد المخدرة.





وهناك عدد من الأسر في المحافظة تعتمد علي التوك توك كمصدر دخل رئيسي، فيما يري عدد كبير من المواطنين أن مركبات التوك توك تمثل خطرا داهما على مستقبل الأطفال الذي يعملون عليها، وخاصة انه اغلب انجرف في إدمان المواد المخدرة، وانخرط عدد كبير منهم في ارتكاب جرائم.





أنور بهادر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الوفد بسوهاج، أكد أن مركبات التوك توك أصبحت ظاهرة تهدد اقتصاد الدولة بالكامل، لأن تلك المركبات تقوم بتخريج أجيال غير منتجة فهم لا يعرفون شيئ في الحياة سوي قيادة التوك توك.





وأضاف بهادر، أن هؤلاء الذين يعملون علي مركبات التوك توك كان من الأولى أن يعملوا في المصانع والشركات ليساهموا في دعم اقتصاد الدولة، لكن التوك توك كان هو الخيار الأسهل لهم، ولو تم النظر الي من يقودون تلك المركبات فسنجدهم من الأطفال، لافتا الى أن مشكلة التوك توك القت بظلالها على الشارع السوهاجى فى ظل التزايد المتنامى لتلك المركبات فى جميع انحاء المحافظة.





بينما يرى محمد حامد، مدرس يقيم باخميم ان مركبات التوك توك حلت أزمة كبيرة في المواصلات، وأن إلغاءها يمثل مشكلة كبيرة لتنقل المواطنين، مضيفا أنه يجب أن يتم منع الصبية من قيادة تلك المركبات كما أنه يتم ترخيصها، وتقنين اعدادها.





مدن طما وطهطا وجرجا يطلقون عليها جمهورية التوك توك بسبب كثرة أعدادها، وعدم تمكن أصحاب السيارات من السير في عدد كبير من شوارع تلك المدن بسبب الزحام الذي تحدثه تلك المركبات.





وشهدت محافظة سوهاج جرائم أدمت القلوب بسبب تلك المركبات ولا زالت ذكرياتها حاضرة في أذهان أبناء المحافظة، منها قيام 3 عمال بمركز المراغة بذبح طفل كان يقود التوك توك الخاص به، والهدف الاستيلاء على التوك توك الخاص بالمجنى عليه ، ونجح جهاز الأمن فى كشف الجريمة .





فيما سجلت مدينة جرجا عدة جرائم لتشكيل عصابي تخصص في سرقة تلك المركبات بعد قتل سائقيها وتبين ان تشكيلا عصابيا مكون من 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة حيث تم العثور على 4 جثث لقائدي مركبات التوك توك في عدة أماكن.





وتمكن رجال المباحث من القبض علي التشكيل واعترفوا بانهم كانوا يقومون باستدراج ضحاياهم إلى المناطق البعيدة والنائية والتعدى عليهم بالضرب باستخدام "حديدة"، ويقومون بالاستيلاء على التوك توك ومتعلقات السائق بعد التخلص منه ويلقون الجثة بالترع .





ولم تغب جريمة الاغتصاب عن المشهد حيث استدرج 3 ذئاب بشرية طفلا بمدينة طما داخل توك توك وتناوبوا اغتصابه ولم يكتفوا بذلك بل اطلقوا النار عليه وطعنوه حتى فارق الحياة فى جريمة اهتزت لها مدينة طما وكان التوك توك فيها مسرحا للجريمة .





وتسعى الأجهزة التنفيذية بسوهاج لضع عدد من القواعد والإجراءات للحد من خطورة التوك توك وأيضا تقوم ادارة المرور بالمحافظة بحملات مرورية بصفة دائمة ومستمرة لضبط المخالفين.

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