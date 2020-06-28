"صناعة النواب" تطالب باستبدال التوك توك بسيارات كهربائية صغيرة

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك 3 وزارات تعمل على تصنيع سيارات صديقة للبيئة وهي الصناعة والانتاج الحربى وقطاع الأعمال، مطالبًا بضرورة وجود محطات لشحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية.









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وأكد "البطيخى " في تصريح لـ"صدى البلد"، أن أسعار السيارات الكهربائية اعلى من اسعار السيارات العادية بحوالى 25 لـ 30 الف جنيه ولكن السيارات الكهربائية توفر فى الطاقة أكثر من غيرها، مشيرًا الى ضرورة استبدال التوك توك بسيارات كهربائية صغيرة يعمل عليها كل من لديه رخصة قيادة.









وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تحويل السيارات الاجرة والملاكي والميني باص او الميكروباصات الاخرى للعمل بالغاز الطبيعى يحافظ على البيئة من التلوث ويتيح فرصة أكبر لتصنيع السيارات الكهربائية كمرحلة أولى فضلا عن التصدير للخارج كمرحلة ثانية.









يأتى ذلك بعد تأكيد الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية لها أكثر من محور، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لاستخدام السيارات ذات الطاقة النظيفة.









أن هناك محورا لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي سواء الملاكي او الأجرة ( الميكروباص) ، مضيفة أنه جارٍ تجهيز البرنامج للتخلص من السيارات التي تعمل بالسولار والاتجاه الي الغاز. وأضافت « جامع » خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،إلىالميكروباص)السياراتوالاتجاه



