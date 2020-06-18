بعد مفاوضات 9 أشهر مع الشركة الصينية .. انطلاق صناعة السيارات الكهربائية في مصر من بوابة "النصر"

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علياء فوزى

وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لإنتاج السيارت الكهربائية بشركة النصر للسيارات

هشام توفيق انطلاق صناعة السيارات الكهربائية في مصر عبر بوابة "النصر"

نستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا.. وبدء الإنتاج قبل نهاية 2021

استثمار العلامة التجارية العريقة لشركة النصر في إنتاج السيارات الكهربائية



شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دونج فينج" الصينية الرائدة في مجال





وذلك بشأن إنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا، بحضور محمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس وفاء فايز الرئيس غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، ومن الجانب الصيني Li shaozhu رئيس شركة دونج فينج، وYou Zhen نائب رئيس الشركة، و Chen Li المدير العام للشركة، و Li Junzhi مدير الصادرات والواردات بالشركة. شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دونج فينج" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات ، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.وذلك بشأن إنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا، بحضور محمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس وفاء فايز الرئيس غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، ومن الجانب الصيني Li shaozhu رئيس شركة دونج فينج، وYou Zhen نائب رئيس الشركة، و Chen Li المدير العام للشركة، و Li Junzhi مدير الصادرات والواردات بالشركة.

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وأعرب الوزير عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب الصيني في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا أن المشروع يعد بمثابة انطلاقة لصناعة





ووجه الوزير إدارة شركة النصر بإنهاء كافة الدراسات وخطط العمل التفصيلية بالتنسيق مع إدارة شركة دونج فينج قبل نهاية صيف 2020، وذلك لاستهداف بدء الإنتاج قبل نهاية 2021.





وأكد الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم هو نتاج مجهود مشترك وجولات من المفاوضات استمرت على مدار الـ9 أشهر الماضية، والتي تأخرت نتيجة أزمة وباء كورونا خاصة أن مصانع شركة دونج فينج تقع في مدينة ووهان الصينية.





أقرا ايضا .. شركة النصر تعود لمجدها.. توقيع اتفاق مع الصين لإنتاج سيارات كهربائية وأعرب الوزير عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب الصيني في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا أن المشروع يعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا في شمال أفريقيا، ويأتي في إطار مشروع إحياء شركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ صدور قرار تصفيتها عام 2009، وإنتاج السيارات الكهربائية على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة "النصر".ووجه الوزير إدارة شركة النصر بإنهاء كافة الدراسات وخطط العمل التفصيلية بالتنسيق مع إدارة شركة دونج فينج قبل نهاية صيف 2020، وذلك لاستهداف بدء الإنتاج قبل نهاية 2021.وأكد الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم هو نتاج مجهود مشترك وجولات من المفاوضات استمرت على مدار الـ9 أشهر الماضية، والتي تأخرت نتيجة أزمة وباء كورونا خاصة أن مصانع شركة دونج فينج تقع في مدينة ووهان الصينية. شركة النصر تعود لمجدها.. توقيع اتفاق مع الصين لإنتاج سيارات كهربائية:

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