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سيارات

لتطوير صناعة السيارات الكهربائية.. تعاون بين فولفو وWaymo

السبت 27/يونيو/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت شركة فولفو السويدية توقيع اتفاقية جديدة مع شركة صناعة المحركات الأمريكية Waymo لتطوير صناعة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة للحاق بركب التقدم التكنولوجية الذي يشهده السوق العالمي.

وقال موقع نيويورك بيزنيس جورنال الأمريكي أن الأتفاق الجديد بين الشركيتن سيضع الشركة السويدية على المسار الصحيح لتلحق بركب Jaguar Land Rover وWalmart اللذان وقعا اتفاقيات في وقت سابق مع الشركة الأمريكية

كما تعكس هذه الاتفاقية الجديد ترتيبا مشابها بين Jaguar Land Roverو Waymoفي عام 2018، و قدمت الأولى  السيارات بينما وفر الأخير الأنظمة .

كما من المتوقع أن تتسم السيارة التي سيتم إنتاجها بعد الإعلان عن تلك الشراكة أنها ستحقق بعض المآثر المثيرة للإعجاب بالإضافة إلى استخدام الكاميرات والردار وأجهزة استشعار الليدار

وتعد الشركة  مثالأ آخر على تعاون شركات التكنولوجيا مع شركات صناعة السيارات استعددا للدخول في عصر السيارات ذاتية القيادة في أعقاب اتفاق جديد بين مرسيدس بنز NVIDIA اللتين تعملان معا لفترة من الوقت  ولكن هذا الأسبوع أبر ما صفقة جديدة لتطوير هندسة حوسبة جديدة لأسطول من الجيل التالي  من سيارات البنزين

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