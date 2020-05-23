جيلي تتعاون مع فولفو لغزو السوق الأوروبية

تخطط جيلي للكشف عن العديد من المنتجات والخدمات الجديدة لأسواقها حول العالم كما تخطط شركة صناعة السيارات الصينية عن إطلاق علامتها التجارية Lynk & Co في أوروبا .





ومن المعروف أن جيلي تمتلك حصة 9.69 % في دايملر منذ 2018 لتجعل الحصة التي تقترب من 10 % جيلي أكبر مساهمفي دايملر يلها صندوق الكويت للادخار بنسبة 6.8 % ومجموعة بايك الصينية بنسبة 5 % .





كما أشارت التقارير إلى أن دايملر وفولفو المملوكة إلى جيلي تجريان محداثات حول دمج قواهما لتطوير محركات الاحتراق الداخلي لأسباب تتعلق بتخفيض التكاليف .





ومن المعروف أن فولفو ودايملر تشتركان في مشروع تطوير وإنتاج خلايا الوقود الهيدروجينية في قطاع الشاحنات والهدف هو إطلاق أول شاحنة وحافلة تعمل بالوقود الهيدروجيني بعد عام 2025.





كما تمتلك جيلي مجموعة واسعة من العلامات التجارية والتي تشمل فولفو وLynk & Co ولوتس ولندن للسيارات الكهربائية وبروتون وبولستار.



