AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فولفو تكشف عن أيقونتها الجديدة للشباب

الخميس 21/مايو/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المعلومات والصور عن النموذج القادم لسيارات c30 التي ستطرحها شركة "فولفو" إلى عشاق  سياراتها.

 

ووفقًا لهذه التسريبات، فإن السيارة تحتفظ بطابعها العام كسيارة هاتشباك لكن سيتم بناؤها على منصات متينة وعملية اختبرتها "فولفو".

 

وتتمتع السيارة بكثير من التعديلات مقارنةً بالنموذج الحالي، فالزجاج الخلفي فيها سيصبح أصغر، كما سيكون شكل المصابيح مختلفًا.

 

وبالنسبة إلى تصميم الشبابيك الخلفية في السيارة، فستصبح أكثر انحناءً وبروزًا، كما أنها ستحصل على جنح هوائي صغير مثبت على سقفها  من الخلف، لزيادة الثبات على السرعات العالية.

 

وستزود بفتحتين كبيرتين للعوادم وعجلات رياضية بأقراص عريضة، أما بالنسبة الخواص الميكانيكية، فستحصل هذه السيارات على محركات هجينة بعزم 400 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل ونظامي دفع خلفي ورباعي ومن المفترض أن تطلقها فولفو في الأسواق نهاية العام الجاري.

 

يذكر أن أصدرت شركة فولفو للسيارات، بيانًا عن تخفيض للقوى العاملة في الشركة بعد فترة وجيزة من إعادة تشغيل مصانعها في السويد وبلجيكا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافسة سيارة تسلا قوة محركها 400 حصان ..فيديو

مازدا 3 mazda تفوز بجائزة أفضل تصميم عالمي.. فيديو و صور

سعر ومواصفات مازدا 3 هاتشباك mazda 3السيارة الفائزة بجائزة أفضل تصميم عالمي .. صور

بي أم دبليو تكشف عن فئتها الـ 5 الفاخرة.. فيديو

شيري تكشف عن سيارتها الجديدة Tiggo 8

حزام الأمان.. ابتكرته فولفو وتنازلت عن براءة اختراعه لصالح الجميع

ترشيحاتنا

أحمد موسى ينفعل على الهواء.. فيديو

احذر إهمال عدم تغيير البوجيهات

مجلس الوزراء: بدأنا مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة كورونا

إعجاز قرآني يحدد موعد ليلة القدر 2020

النائبة شيرين فراج: الاجتماع مع قيادات وزارة الصحة سبب إصابتي بـ كورونا

متحدث الوزراء: خدمة الميكروباص داخل المدن وبين المحافظات لن تتوقف في العيد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة