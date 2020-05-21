فولفو تكشف عن أيقونتها الجديدة للشباب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المعلومات والصور عن النموذج القادم لسيارات c30 التي ستطرحها شركة "فولفو" إلى عشاق سياراتها.

ووفقًا لهذه التسريبات، فإن السيارة تحتفظ بطابعها العام كسيارة هاتشباك لكن سيتم بناؤها على منصات متينة وعملية اختبرتها "فولفو".

وتتمتع السيارة بكثير من التعديلات مقارنةً بالنموذج الحالي، فالزجاج الخلفي فيها سيصبح أصغر، كما سيكون شكل المصابيح مختلفًا.

وبالنسبة إلى تصميم الشبابيك الخلفية في السيارة، فستصبح أكثر انحناءً وبروزًا، كما أنها ستحصل على جنح هوائي صغير مثبت على سقفها من الخلف، لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وستزود بفتحتين كبيرتين للعوادم وعجلات رياضية بأقراص عريضة، أما بالنسبة الخواص الميكانيكية، فستحصل هذه السيارات على محركات هجينة بعزم 400 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل ونظامي دفع خلفي ورباعي ومن المفترض أن تطلقها فولفو في الأسواق نهاية العام الجاري.

يذكر أن أصدرت شركة فولفو للسيارات، بيانًا عن تخفيض للقوى العاملة في الشركة بعد فترة وجيزة من إعادة تشغيل مصانعها في السويد وبلجيكا.