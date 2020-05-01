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سيارات

تسريح عمالة من شركة فولفو للنجاة من أزمة كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أصدرت شركة فولفو للسيارات بيانا عن تخفيض للقوى العاملة في الشركة بعد فترة وجيزة من إعادة تشغيل مصانعها في السويد وبلجيكا .


تقول شركة صناعة السيارات أنها تقدم إشعارًا بتخفيض 1300 وظيفة من ذوي الياقات البيضاء في عملياتها السويدية، "بالإضافة إلى المراجعة المستمرة وتخفيض عقود الاستشارات".

وأكدت الشركة أن عمليات التصنيع لن تتأثر لدى فولفو 24000 موظف في السويد باستثناء حوالي 2000 استشاري ، و تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع التحول "لوضع الشركة في موقع فعال للنمو على المدى الطويل". وأضافت فولفو أن مقدار تخفيضات الوظائف وطبيعتها الدقيقة سيتم تحديدها خلال الأشهر المقبلة في المفاوضات مع النقابات.

وقالت شركة السيارات في بيان: "تهدف شركة فولفو للسيارات إلى قيادة التحول في مجالات مثل الأعمال التجارية عبر الإنترنت والكهرباء والقيادة الذاتية ونماذج التنقل الجديدة". بعد استثمارات كبيرة في هذه المجالات، تهدف فولفو الآن إلى تقليل التكاليف الهيكلية لدعم المزيد من النمو على المدى الطويل.

وجاء في البيان: "تهدف الشركة أيضًا إلى أن تصبح أكثر مرونة وتقليل التسلسل الهرمي الذي يبطئ عملية صنع القرار والتنفيذ".

وقال صانع السيارات إن جائحة الفيروس التاجي كورونا زاد من صلة التدابير المعلنة اليوم" ولكنه ليس السبب الرئيسي ، وقال هاكان سامويلسون الرئيس التنفيذي لشركة فولفو كارز لرويترز "نريد الخروج من أزمة الهالة أقوى ولهذا السبب نقوم بذلك."

وأضاف: "سيكون من المهم أن نمتلك السيارات المناسبة عندما نمر خلال هذه الفترة بالكثير من السيارات الكهربائية، وأعتقد أيضًا أن الناس سوف يتعلمون التسوق أكثر عبر الإنترنت".

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