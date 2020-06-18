كورونا يجبر فولفو على شطب 4100 وظيفة

تنوى شركة صناعة الشاحنات فولفو جروب شطب 4100 وظيفة إدارية في فروعها على مستوى العالم خلال النصف من هذا العام بسبب تراجع الطلب على الشاحنات بسبب فيروس كورونا .





وذكرت فولفو أن عدد العاملين في الشركة السويدية وصل نهاية مارس الماضي إلى حوالي 99 ألف موظف منهم 49930.





كما أن فولفو ذكرت إن الحاجة إلى شطب الوظائف ستزداد إذا لم تحصل على حزم مساعدات حكومية متنوعة بما يتيح لها اللجوء إلى التسريح ومن المفترض أن تضه خطة شطب الوظائف في الحساب الظروف المحلية لكل فرع وقواعد سوق العمل .





وأكدت فولفو أن الوظائف الاسثمارية شملت حوالي 15 % من الوظائف التي سيتم شطبها وعددها 4100 وظيفة، بالإضافة إلى أن فولفو جروب ذكرت إن خطة شطب الوظائف ستشمل حوالي 1250 وظيفة في السويد.

الجدير بالذكر أن فولفو جروب تبيع إلى جانب الشاحنات، الحافلات ومعدات التشييد، كما تضم شركة فولفو بينتا لصناعة المحركات. ولا تشمل المجموعة شركة فولفو كارز لصناعة سيارات الركوب والمملوكة لمجموعة شيجيانج جيلي هولدنج الصينية.



