لتقليل الحوادث .. فولفو تخفض السرعة القصوى لسيارتها إلى 180 كم





ومن المقرر أن تعتمد فولفو سيارتها الجديدة على مفتاح care ووظيفته هو السماح بتحديد السرعة القصوى للسيارة.





كما تساهم هذه الخاصية في حماية السائقين الذين ليس لديهم خبرة او يرغبون بشكل أكبر في السير بسرعات عالية .





أما بالنسبة للمبيعات فتساءل الخبراء عن احتفاظ فولفو عن نسبتها في ألمانيا بعد تحديد سرعتها القصوى ب180 كلم فقط في الساعة أم أن السوق الألماني سيعتبر أن الأمر بمثابة حرمان فولفو لهم من القيادة بسرعات أكبر في طرق تسمح بذلك قانونيا.





بينما يشعر مسؤولو فولفو برضا بسبب هذا القرار خاصة أن الهدف منه هو سلامة ركاب سيارتها والاحتفاظ بحياه جميع من حولهم. بينما يشعر مسؤولو فولفو برضا بسبب هذا القرار خاصة أن الهدف منه هو سلامة ركاب سيارتها والاحتفاظ بحياه جميع من حولهم.





ومن المعروف أن فولفو مستعدة للتمسك بهذا القرار حتى وان كانت الخسارة جزء من العملاء ولكنها ترى بانها قد تكون رائدة بهذه الخطوة وستتبعها الكثير من شركات السيارات.





قررت فولفو عملاق صناعة السيارات أن تحدد السرعة القصوى لكل سياراتها الجديدة عن 180 كيلومتر في الساعة لتقليل الإصابات والحوادث .