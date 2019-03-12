نفين جامع: نجاح المشروع يعتمد على تأهيل صاحبه على كافة المستويات.. فيديو

قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاتفاقية "مذكرة التفاهم الخاصة بإتاحة فرص عمل للشباب، والتي تم توقيعها اليوم بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية، من شأنها إتاحة عدد من البرامج التدريبية المتواجدة داخل منظمة العمل، منوهة إلى أن جميع البرامج معتمدة.



وأشارت "جامع" خلال لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء إلى أن الجهاز عمل على تعريب وتمصير البرامج التدريبية من أجل استفادة جميع المواطنين بها، مؤكدة أن توقيع اتفاقية التفاهم يؤكد إستمرار التعاون بيننا و بين منظمة العمل الدولية.



وأضافت أن أهم شئ لنجاح المشروع تأهيل مالك المشروع ذاته ، من حيث فكرة مناسبة و قدرة على إدارة و فهم طبيعة عمل المشروع الخاص به، ومن ثم تأتي عوامل النجاح الأخرى للمشروع.



