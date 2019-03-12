ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نفين جامع: نجاح المشروع يعتمد على تأهيل صاحبه على كافة المستويات.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:48 م
مشاريع صناعية
مشاريع صناعية
مي محمد
قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاتفاقية "مذكرة التفاهم الخاصة بإتاحة فرص عمل للشباب، والتي تم توقيعها اليوم بين الجهاز ومنظمة العمل الدولية، من شأنها إتاحة عدد من البرامج التدريبية المتواجدة داخل منظمة العمل، منوهة إلى أن جميع البرامج معتمدة.

وأشارت "جامع" خلال لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء إلى أن الجهاز عمل على تعريب وتمصير البرامج التدريبية من أجل استفادة جميع المواطنين بها، مؤكدة أن توقيع اتفاقية التفاهم يؤكد إستمرار التعاون بيننا و بين منظمة العمل الدولية.

وأضافت أن أهم شئ لنجاح المشروع تأهيل مالك المشروع ذاته ، من حيث فكرة مناسبة و قدرة على إدارة و فهم طبيعة عمل المشروع الخاص به، ومن ثم تأتي عوامل النجاح الأخرى للمشروع.

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد يبكي.. دفنت ولدتي ولم أحضر عزاءها.. فيديو

لأول مرة منذ 10 سنوات: تركيا تدخل نفق الركود الاقتصادي ..فيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

تاريخ مواجهات حسام حسن والإسماعيلي قبل اللقاء المرتقب

الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

علماء : سماعات آبل اللاسلكية تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

حكاية بلدة عُثِرَ بها على أعظم البرديات العربية في العالم.. صور

أغانيها أغضبت الصهاينة.. عندما أصدرت إسرائيل حكم الإعدام على أم كلثوم!

مخدر الشيطان.. الداخلية تحكم قبضتها على أوكار تصنيع الاستروكس

جحود أب.. لبناني يحبس ابنه المعاق 20 عاما بغرفة فوق السطح

شاهد..تعليق نارى من الهلالى على رأى شيخ الأزهر فى تعدد الزوجات

4 شائعات طلاق بالوسط الفني..إنفصال ريهام حجاج وابنة غادة عبد الرازق أبرزهن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

فيديو

نفين جامع: نجاح المشروع يعتمد على تأهيل صاحبه على كافة المستويات.. فيديو
شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط
لطفي لبيب: حالتي الصحية منعتني من المشاركة فى مسرحية الملك لير.. فيديو
خبير: لهذا السبب المدن الجديدة لم تكلف الدولة جنيها واحدا..فيديو
تعرف على أسباب مد فترة التقدم لحج الجمعيات إلى 24 مارس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟