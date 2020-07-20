AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وأعمال الصرف بساقلتة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة ساقلتة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.

واطمأن "القاضي" على انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي، موجها بتلبية طلبات المواطنين، وتأدية الخدمات بشكل سريع، ووضع صندوق للشكاوى والمقترحات داخل المركز، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين، والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي.


وتفقد نائب المحافظ أيضا خلال جولته بمركز ساقلتة أعمال توصيل خدمة الصرف الصحي بالمدينة، موجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع،  مشيرا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة للمشروعات بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ، وأهم المعوقات لتلافيها.


اقرأ أيضا:

محافظة سوهاج: لجان حماية الطفل تتدخل لحماية 604 أطفال معرضين للخطر خلال عام

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية..نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلته المركزي

لمتابعة توافر مستلزمات كورونا.. نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى البلينا المركزي

يقدم أكثر من 45 خدمة محلية مميكنة.. محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

نائب محافظ سوهاج يوجه بالالتزام بالنداء الآلي بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

نائب محافظ سوهاج يتفقد حي الكوثر لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ترشيحاتنا

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

سارة الطباخ توجه تحذيرا جديدا لـ محمد الشرنوبى.. تعرف على السبب

تعرف على ترتيب أغلى المدن الجديدة وفقا لوزارة الإسكان

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن محمد رشدي

شاهد.. اللحظات الأولى لكسر ماسورة غاز أسفل محور ترعة الزمر بالعمرانية

أخبار التوك شو.. الإنتربول الدولي يلاحق محمد علي.. وأحمد موسى يكشف الخطوات القادمة فى حالة فشل مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

بعد لقائها بسفير بكين بـ مصر..وزيرة الصحة: اتفاق مصرى صيني أن تصبح القاهرة مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا

أنا من الشرقية والخلاف على الملابس.. شاهد كيف رد عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية؟

تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

حدث ليلا.. تركيا تعلن موقفها من مواجهة مصر في ليبيا.. الملك سلمان يدخل المستشفى.. إطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي .. تفاصيل

لعدم تمكنهم من العودة.. القوى العاملة: لا إنهاء لخدمات المعلمين المصريين في الكويت

تراجعت عن موقفها.. عفاف مصطفى تعتذر لـ عبدالرحمن أبو زهرة: "مكنتش فاكرة الموضوع هيوصل لكده"

لن تتوقع.. دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق هاتفي Galaxy A71 5G و Galaxy A51 5G فى السعودية.. المواصفات والسعر

طعام السعادة.. ماذا يحدث إذا تناولت ساندوتش فول يوميا على الإفطار

رد فعل لا يصدق.. سيدة تلتقط سيلفي خلال مواجهة تحبس الأنفاس مع دب أسود