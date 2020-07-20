لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وأعمال الصرف بساقلتة



تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة ساقلتة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.





واطمأن "القاضي" على انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي، موجها بتلبية طلبات المواطنين، وتأدية الخدمات بشكل سريع، ووضع صندوق للشكاوى والمقترحات داخل المركز، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين، والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي.





وتفقد نائب المحافظ أيضا خلال جولته بمركز ساقلتة أعمال توصيل خدمة الصرف الصحي بالمدينة، موجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، مشيرا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة للمشروعات بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ، وأهم المعوقات لتلافيها.





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