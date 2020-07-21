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محافظات

حصر مزارع الثروة الداجنة ورفع إحداثياتها بأجهزة الـ GPS بالغربية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:31 م
حصر الثروة الداجنة
حصر الثروة الداجنة بالمنوفية الكترونيا
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احمد علي
اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له اليوم، عن قيام مديرية الطب البيطرى بحصر شامل لمعظم مزارع الثروة الداجنة بنطاق المحافظة لعام  2020 بجانب المفرخات والحضانات ومصانع أعلاف الدواجن ومجازر الدواجن ومحلات بيع الأدوىة البيطرية.

وأفاد الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ، أن العمل مستمر لحين حصر كافة المزارع والمنشأت ورفع إحداثياتها بالكامل بواسطة أجهزة GOS  والتى يستخدمها الأطباء البيطريين المتخصصين من فريقى الكاهو والإبيدميولوجى والتقصى الوبائي، وإدخال هذه البيانات على الموقع المخصص لها 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن حصر مزارع الثروة الداجنه 2020 بالغربية، يأتي برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة.

شارك فى تجميع البيانات من هذه المنشأت بعض المهندسين والمعاونين الزراعيين بدعم من المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية.
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