كيف استجابت الحكومة لطلبات المواطنين بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.. وهذه إجراءات دعم محدودي الدخل لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات

3 أيام ويتم غلق باب الحجز.. السبت المقبل آخر فرصة للحصول على شقة بالإعلان الــ13

الإسكان: توفير استثمارات بــ 250 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

تقوم وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باجراءات خلال الفترة الراهنة، لتوسيع عمليات التنمية وتطوير مستويات الخدمات المقدمة للجمهور سواء علي مستوي خدمات الاسكان أو تطوير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات.





مد تسجيل طلبات حجز الاسكان الاجتماعي

بدأت وزارة الاسكان، مد فترة تسجيل طلبات حجز الوحدات السكنية ، المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، حتى يوم السبت المقبل الموافق 25 يوليو الجارى.

أرجعت الوزارة ذلك الي الاستجابة لطلبات عدد كبير ممن اشتروا كراسات الشروط، إذ أن آخر فرصة لشراء الكراسات كانت حتى يوم السبت الماضي، والمهلة المتاحة فقط للتسجيل عبر موقع صندوق التمويل العقارى.





وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن قرار مد فترة الحجز جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز، نظرًا لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان.





10 محافظات تقوم بطرح الوحدات

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سبق طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)، بالمناطق التالية (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم.





ومنطقتى (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، ومناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا، ومناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.





شروط التسجيل

أوضحت مى عبد الحميد، أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع ( www.shmff.gov.eg )، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.





المستندات المطلوبة

بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.









وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق: "بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم".









وأضافت: "إلى جانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق".





شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات

وعلي سياق متصل اعلن الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، عن ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه لتلبية احتياجات المواطنين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.





137 مليون جنيه لأسوان

ذكر أنه من المقرر ضخ تلك الاستثمارات ضمن الخطط الاستثمارية للوزارة خلال عامي 2020 – 2021 / 2021 – 2022، مشيرًا إلى أن الاجتماع انتهى إلى تخصيص الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مبلغ 137 مليون جنيه من خطتها الاستثمارية لمحافظة أسوان لتنفيذ المشروعات ذات الأهمية بالمحافظة .





دعم الصعيد

وأوضح أنه من المقرر تدبير مبلغ 100 مليون جنيه من وزارة التخطيط طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية ولا سيما بمدن ومحافظات الصعيد.





وطالب باستكمال باقي الاستثمارات المطلوبة من وفورات الخطط الاستثمارية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بجانب قيام محافظة أسوان بالمساهمة بنسبة 10% من إجمالى المبالغ المطلوبة.





وكلف " اسماعيل" لجنة الخطة الاستثمارية بالوزارة بسرعة البدء بالخطوات التنفيذية بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتدبير التمويل المطلوب، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بسرعة تحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها، وذلك خلال اسبوع من تاريخه.