فوز فريق إيناكتس الأزهر بأسيوط على المركز الأول بالجامعات المصرية ..صور

أعلنت جامعة الأزهر، عن فوز فريق ايناكتس أزهر أسيوط، بالمركز الأول على مستوى الجامعات، في مسابقة "إيناكتس" السنوية في ريادة الأعمال، وترشحه لتمثيل مصر عالميًا بعد تنافسه مع أكثر من ٥٦ جامعة.





بدوره، تقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بخالص التهنئة للطلاب، معبرين عن سعادتهم بمستوى طلاب الجامعة المتميزين بمختلف الكليات والذين حرصوا على التفاعل فى عدد من المسابقات المحلية والدولية وذلك من خلال المنصات الإلكترونية، نظرًا للتحديات التي تفرضها الظروف الراهنة فى ضوء انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.





وتحرص جامعة الأزهر، على توفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للفريق وتذليل كافة العقبات التى تواجهه فضلًا عن تسهيل إجراءات مشاركتهم فى المسابقة.





وقال الدكتور جمال محمد سلطان زايد عميد كلية الصيدلة بنات بأسيوط والمشرف الإكاديمى على الفريق، إن فريق ايناكتس بالجامعة، يضم ١٢٠ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة بالوجه القبلي يسير وفق رؤية مجتمعية واضحة تهدف فى مجملها إلى خلق أفكار إبداعية تصلح للتطبيق فى صورة مشروع يخدم المجتمع ويتغلب على مشكلة من مشكلاته، موجهًا شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.



وشارك الفريق فى المسابقة من خلال مشروع Chito-Shrimp و الذي تم تنفيذه بقرية شكشوك بالفيوم حيث يعاني الأهالي هناك من فقر كبير ويقع أكثر من ٥٥٪؜ منهم تحت خط الفقر، حيث قام الفريق بتوفير فرص عمل لهم عن طريق تحويل قشر الجمبري - المخّلفات المتسببة في التلوث المائي لبحيرة قارون- إلي توابل طبيعية ١٠٠٪؜ بنكهة الجمبري تباع بشكل جيد وأرخص ٤٠٪؜ من التوابل العادية وبشكل يغطي احتايجات مصر الغذائية من التوابل ويوفر أكثر من ٧ مليون جنيه على البلاد، وأيضا تم اختراع مخصب زراعي يساعد في زيادة خصوبة التربة ١٦٥٪؜ والذي نتج عنه زيادة في محاصيل قرية شكشوك بنسبة ١٥٠٪؜ كما تم تركيب فلاتر للمياه لتنقية البحيرة و حماية الأهالي من البكتيريا والفيروسات ، إضافة على ذلك قام الفريق بتعليم عددا من الأهالي طرق استزراع الجمبري والتعامل معه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية للمشروع و هو قشر الجمبري.

