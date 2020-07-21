قد تكون في أقل من عام.. مجلس الوزراء يكشف عن تفاصيل المخطط التنموي في سانت كاترين .. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن محاور التنمية فى منطقة سانت كاترين مختلفة لا تركز على المحور السياحى فقط رغم أن القطاع السياحى له النصيب الأكبر.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك مخططا لإقامة منطقة سياحية متكاملة في منطقة وادى الراحة، بجانب زيادة عدد الفنادق وزيادة كفاءاتها فى منطقة جبل سانت كاترين.









وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أنه تم بحث رفع كفاءة مطار سانت كاترين، وتزويد الطرق بالكاميرات اللازمة، بجانب زيادة القدرة الشبكية بالمنطقة.



