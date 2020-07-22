فى ذكرى إنشائه.. السد العالي مشروع القرن العشرين الذى تبناه جمال عبد الناصر.. تكلفته فى الستينيات 400 مليون جنيه وحاربته الولايات المتحدة.. واستهدف إنتاج 53% من احتياجات الكهرباء

تكلفة بناء السد العالى فى الستينيات 400 مليون جنيه

استغرق بناؤه نحو 10 سنوات

السد يستهدف إنتاج 53% من احتياج مصر من الكهرباء









نحتفل بالذكرى الستين لبناء السد العالى الذى يعتبر من أهم مشروعات القرن العشرين، كما أنه عاد بالفوائد الكثيرة على مصر وكان له أكبر الأثر فى التنمية.









السد العالي هو سد ركامي يقفل مجرى النيل على بعد سبعة كيلو مترات جنوبي أسوان، مع تحويل المياه إلى مجرى جديد عبارة عن قناة مكشوفة (قناة التحويل) تتوسطها أنفاق ستة ومداخل الأنفاق مزودة ببوابات حديدية، للتحكم في كميات المياه التي تمربها ويتفرع كل نفق، قبيل نهايته، إلى فرعين، وتصب الفروع الاثنا عشر، في محطة الكهرباء، ليغذي كل منها وحدة توليد مائية، قبل أن تخرج المياه الى القناة المكشوفة.









وتقع قناة التحويل على الضفة الشرقية من النيل، كما يوجد في الضفة الغربية مفيض لصرف المياه الزائدة، على السعة القصوى لحوض التخزين.









ويبلغ الطول الكلي للسد العالي 3600 متر، منها 250 مترًا، بين ضفتي النيل، ويمتد الباقي على هيئة جناحين على جانبي النهر، ويبلغ طول الجناح الأيمن 2325 مترا على الضفة الشرقية، وطول الجناح الأيسر 755 مترا على الضفة الغربية.









ويبلغ ارتفاع السد العالي 111 مترًا، فوق قاع النيل، وعرضه عند القاع 980 مترًا، وعند القمة 40 مترًا.









تقع محطة الكهرباء عند مخارج الأنفاق، وتحتوي على 12 وحدة توليد مائية، قدرة كل منها 175000 كيلو وات، أي أن القدرة الإجمالية للمحطة تبلغ 1,2 مليون كيلو وات، تنتج طاقة كهربائية سنوية تصل إلى 10 مليارات كيلو وات ساعة، ويتم نقل الطاقة الكهربائية المولدة من أسوان إلى القاهرة، بواسطة خطين كهربائيين على ضغط عال قدره 500 كيلو فولت مع إنشاء محطات المحولات وخطوط التوزيع لربط محطة كهرباء السد العالى ، وخطى النقل الرئيسيين بالشبكة الكهربائية العامة للجمهورية.









قاد الرئيس جمال عبد الناصر مشروع بناء السد العالى الذى كانت تكلفته فى الستينيات 400 مليون جنيه، وخاض من أجله مواجهات سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يترك لها مجالا للمساومة حتى فى ظل ظروف التمويل العصيبة.









ووضعت قيادة ثورة يوليو 1952 قضية التنمية على قائمة أولوياتها، حيث تم إنشاء المجلس الدائم للإنتاج كهيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، ليتولى مهمة بحث ودراسة المشاريع الاقتصادية الكبرى، ووضع مخطط وطنى متكامل للتنمية الاقتصادية.









وبدأ المجلس في مجموعة من الدراسات بالاستعانة بعدد من كبار الخبراء المصريين، من أمثال المهندسين محمود يونس وسمير حلمى وعبد الحميد أبو بكر، كما تمت الاستعانة بالمهندس اليونانى ادريان دانينوس والمهندس الإيطالى لويجى جاليلو عام 1955، اللذين تقدما بمشروع هندسي للتخزين المستمر على النيل في موقع جنوب أسوان، وهو الموقع الذى تم اختياره لبناء السد العالى بعد ذلك.









وفى يوليو 1956، وبعد سحب تمويل السد العالى من البنك الدولى، تمت الاستعانة بأحد الخبراء الروس ويُدعى ماليشيفا (والذى صمم سد وارسو على نهر الفولجا) وتمت دراسة جميع الآثار المترتبة على بناء السد العالى، من تعويض السودان بشأن مدينة حلفا أو تهجير أهالى مدينة النوبة.









وبعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب، تم إطلاق إشارة البدء في تشييد السد العالى فى يناير 1960 بحضور الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، ومجموعة من الرؤساء والملوك العرب، من بينهم الرئيس السورى شكرى القوتلى، والملك محمد الخامس ملك المغرب، والرئيس اليمنى عبد الله السلال.









وتعاقب على وزارات السد العالى منذ إطلاق إشارة البدء وحتى الانتهاء من بنائه في يناير 1971 مجموعة من خيرة مهندسي مصر، وهم المهندس موسى عرفة، والدكتور حسن زكى، والمهندس صدقى سليمان، والمهندس حلمى السعيد.









لما كانت التكاليف المبدئية الإجمالية للمشروع قد قدرت وقتئذ بمبلغ قدره 415 مليونا من الجنيهات، منه 35% من النقد الأجني لاستيراد المعدات اللازمة للسد ولمحطته الكهربائية، فقد سبق أن عرض المشروع على البنك الدولى للإنشاء والتعمير للمساهمة في تكاليفة من النقد الأجنبي، وبعد أن قام خبراء البنك بدراسات عديدة عن المشروع، أثبتوا فيها سلامته من جميع وجوهه، وبأهميته الكبيرة لمصر، وافق البنك على التمويل، وفجأة وفي ۱۹ يوليو عام 1956 وتحت ضغوط استعمارية سحب البنك الدولي عرضه، وإزاء هذا الانسحاب المفاجئ، أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في 26 يوليو عام 1956 تأميم شركة قناة السويس العالمية ليكون عائدها وقدره 100 مليون جنيه سنويًا مصدرًا لتمويل المشروع.









وانتهت قصة تمويل السد بتوقيع اتفاقية في ۲۷ ديسمبر عام 1958 بين مصر والاتحاد السوفيتي قدم السوفيت بمقتضاها قرضا بمبلغ قدره 8ر34 مليون جنيه مصري لتمويل المرحلة الأولى لمشروع السد العالى، وعلى أن يسدد القرض على ۱۲ سنة اعتبارًا من عام 1964 بفائدة سنوية قدرها 2,5%.









وفي 27 من أغسطس عام 1960، تم توقيع اتفاقية أخرى بين البلدين قدم الاتحاد السوفيتي فيها قرضًا آخر قدره 78,4 مليون جنيه لإتمام المرحلة الثانية للسد، وعلى أن يسدد القرض الجديد على 12 قسطا سنويا اعتبارا من عام 1970 وبنفس الفائدة السنوية سالفة الذكر.









واستغرق بناء السد العالي نحو 10 سنوات، إذ اكتمل المشروع في منتصف يوليو 1970، ثم افتتح رسميا في 15 يناير 1971، وبشهادة المؤسسات الإنشائية الدولية اختير السد العالي كأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين متفوقا على 122 مشروعا آخر مثل مطار "شك لاب كوك" في هونغ كونغ، ونفق المانش الذي يربط بريطانيا بفرنسا.









في يوم 9 يناير 1960، ألقى "عبد الناصر" كلمة تأسيس السد العالي، بدأها قائلا: "أيها المواطنون: الحمد لله فهذا هو السد العالى؛ سدكم العالى الذى طال انتظاركم له وعملكم من أجله، هذا هو السد العالى الذى كافحت الأمة العربية كلها على اختلاف شعوبها لتراه يتحقق".









بعد ذلك حيّى "عبد الناصر" الملك محمد الخامس الذي شارك في الاحتفالية، مضيفا أن السد العالي يستحق كل الكفاح الذي بُذل من أجله "لا بسبب قيمته الذاتية فحسب، ولكن بسبب معناه كرمز لتصميم الأمة العربية كلها على أن تسير فى بناء وطنها الكبير المتحرر".









وتابع "ناصر": "إن الذين حاربوا أيها الإخوة ليحققوا الأمل، والذين كافحوا ليحولوا الأمل إلى حقيقة، والذين لم يرهبهم النار والحديد، لم يفعلوا ذلك كله لمجرد استخلاص مليون أو مليونى فدان من براثن الصحراء فحسب، ولا لمجرد الحصول على ١٠ ملايين كيلو وات من الكهرباء فحسب، وإنما فعلوا ذلك تحقيقًا لإرادتهم المستقلة التى انتزعوها انتزاعًا من قبضة الطغيان والاحتلال والاستبداد والسيطرة".









واستطرد: "وما من شك أيها الإخوة أن الأرض الجديدة التى سنحصل عليها من السد العالى هدف بالغ الأهمية، كذلك ما من شك أن طاقة الكهرباء التى سنحصل عليها من السد العالى هدف آخر بالغ الأهمية، ولكن القيمة الكبرى للسد العالى هى قيمته كعزم وإرادة وتصميم، قيمته الكبرى أنه عزم أصر عليه أصحابه بعد أن استبانوا طريقهم وعرفوه وصمموا عليه، وصمموا على أن تكون العزة والكرامة طريقهم إليه، لا ضعف ولا وهن ولا تخاذل".









تقدم جمال عبدالناصر برفقة الملك المغربي محمد الخامس ليزيح الستار عن اللوحة التأسيسية، ثم يبدأ تفجير الديناميت في الصخور إيذانًا بإطلاق مشروع السد العالى.









وكان هناك 4 أهداف لبناء السد العالى وهى:





- السيطرة على الفيضانات وضخ المياه المحجوزة في موسم الجفاف، وبذلك تصبح الزراعة مستدامة طوال العام، وتقليل التكلفة التي توجبها تلك الكوارث على الدولة والناس.









-إنتاج 53% من احتياج مصر من الكهرباء.









-الحفاظ على مياه النيل من الهدر، وإنشاء مشاريع قومية كالاستزراع بدلًا من تبددها في البحر.







