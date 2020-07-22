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رياضة

بعد رحيله رسميا .. الاتفاق السعودي يعلن عودة وليد أزارو للنادي الأهلي.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:19 ص
وليد ازارو
وليد ازارو
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عمرو ابوبكر
كشف خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، مصير وليد أزارو من الاستمرار مع ناديه خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف الناصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، أن المفاوضات بين ناديه والنادي الأهلي المصري حول استمرار المغربي وليد أزارو في صفوف نادي الاتفاق قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن اللاعب سيعود إلى الأهلي خلال الأيام المقبلة.

وصرح الناصر بأن الاتفاق كان يرغب في الإبقاء على وليد أزارو في صفوف الفريق خلال ما تبقى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، خاصة وأنه قدم أداءً مميزًا مع الاتفاق. 

وأكد أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق أن وليد أزارو أصبح لاعبًا في صفوف الأهلي المصري، لكن لا يحق له اللعب في صفوف «القلعة الحمراء» فيما تبقى من الموسم الحالي، ويحق له اللعب من جديد مع بداية فترة قيد جديدة.

واشار الناصر الى أن، الاتفاق مرتبط مع رابطة الأندية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم، على أمور تتعلق بتنظيم الاحتراف، وهي ما منعت النادي من تلبية طلبات اللاعب المادية.
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