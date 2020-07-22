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توك شو

قالت لي كلام زعَّلني وادّيتني 4 صفائح تونة.. نجوى إبراهيم تكشف كواليس حوارها مع أم كلثوم.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:54 ص
ام كلثوم
ام كلثوم
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عبد الخالق صلاح
كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن صدمتها عندما أجرت حوارًا مع كوكب الشرق أم كلثوم، قائلة:" أول ما شافتنى بصت عليا، وقالت: البنت العيلة دى هي اللى هتعمل حوار معايا؟.. دى متعرفش تقول كلمتين على بعض"، مشيرة إلى أنها حزنت بشدة وقتها، ما جعل أم كلثوم تتعامل معها بلطف.

وأضافت نجوى إبراهيم، خلال مشاركتها الإعلامى وائل الإبراشى، تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أنها كانت معجبة بشدة بكوكب الشرق؛ وهو ما دفعها للقول لأم كلثوم: "ممكن أقول لحضرتك حاجة؟، قالت: قولى يا أختي.. فقلت ليها الفستان اللى لبساه مش تلفزيوني".

وأشارت نجوى إبراهيم، إلى أنها لفتت نظر كوكب الشرق بشأن الفستان الذى ترتديه، وهو ما دفع أم كلثوم لجعلها تختار الفستان المناسب للحوار، وتابعت: "اختارى فستان يمشى مع التليفزيون.. ولما شوفت الفساتين؛ كانت أول مرة فى حياتى أشوف البرندات.. وبالفعل اخترت ليها فستان مناسب، وأجريت الحوار".

وأكدت نجوى إبراهيم، أن السيدة أم كلثوم، أعجبت بأسلوبها فى الحوار، وأهدتها 4 صفائح تونة، وتابعت: "أعطتني 4 علب تونة؛ عندما ذهبت إلى منزلها بالزمالك، لعرض صور الحوار عليها.. العلبة الواحدة من صفيحة التونة تزن  6 أو 7 كيلو ".
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