فرح سعيد: السياحة تطلق مبادرات للطلاب والحرفيين لتنشيط الوعي الأثري.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد ، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن تاريخ مصر هو أساس مهد حضارتها وأيضأ بوابة مستقبل أجيالها.





وأشارت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى إطلاق وزارة السياحة عدة مبادرات لتنشيط الوعي الاثري بالقاهرة.





ولفتت الإعلامية فرح سعيد، إلى أن مبادرات وزارة السياحة للوعى الأثرى تخاطب طلاب الجامعات وأيضأ الحرفيين بالمناطق الأثرية.





وأوضحت أن هدف هذه المبادرات تحقيق الوعى الأثرى لتاريخ القاهرة والزيارات الميدانية للمناطق الأثرية.





يذكر أن برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميًا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.



