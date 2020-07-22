تقترب من رقم تاريخي آخر 9 سنوات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2020

قفز الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء 22-7-2020 إلى أعلى مستوى في نحو 9 أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.



وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1856.13 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1856.80 دولار للأوقية.







حول أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 22-7-2020 في مصر، فقد ارتفعت بنحو 3 جنيهات بعد أن شهدت ارتفاع أمس، الثلاثاء، أيضا بمتوسط 11 جنيها مقارنة بما كانت عليه أمس الأول، الاثنين، لدى محالات الصاغة.









ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء، خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.









أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 820 جنيها للجرام بدون مصنعية.









سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم، الأربعاء، في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:









سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم، الأربعاء، عيار 24 : 937 جنيها.









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سعر جرام الذهب عيار 21









سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 18 : 703 جنيها









سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 14 : 547 جنيها









سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم، الأربعاء، عيار 24 : 29,145 جنيه









وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء: 6560 جنيها.









سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم، الأربعاء، عيار 24 : 937,143 جنيه.









سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم الأربعاء









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وعن أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.







