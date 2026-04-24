الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

من المكانس إلى السيارات.. علامة صينية تطلق سيارة بقوة 1973 حصان

عزة عاطف

في تحول درامي يجسد طموح التكنولوجيا الصينية، أثارت شركة "دريم" (Dreame) -المعروفة عالميًّا بإنتاج المكانس الكهربائية الذكية- ذهول الأوساط التقنية بظهورها المفاجئ في جامعة كاليفورنيا ببيركلي بسيارتها الجديدة "نيبولا نيكست" (Nebula Next). 

هذه السيارة السيدان الخارقة، التي تولد قوة مذهلة تصل إلى **1973** حصانًا، لم تأتِ إلى الولايات المتحدة لمجرد العرض، بل لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الأكاديمي والتقني، ممهدة الطريق لحدث ضخم مرتقب في مدينة سان فرانسيسكو في وقت لاحق من الشهر الجاري. 

شراكة استراتيجية مع عمالقة البحث في “بيركلي”

لم يكن اختيار جامعة بيركلي عشوائيًّا؛ حيث كشفت "دريم" عن ملامح شراكة واعدة مع نخبة من الباحثين الرائدين في الجامعة العريقة. 

وقد تركزت الاجتماعات الأخيرة حول تطوير تقنيات القيادة الذاتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تشكل النواة الصلبة لسيارة "نيبولا نيكست". 

وتهدف الشركة من هذا التعاون إلى دمج خبراتها في محركات الدفع عالية السرعة -التي صقلتها في أجهزة المنزل- مع أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة في وادي السيليكون، لتقديم تجربة قيادة ذاتية تتسم بالدقة والذكاء الفائق.

نيبولا نيكست.. مواصفات تتحدى قوانين الفيزياء

تعد سيارة "نيبولا نيكست" تجسيدًا هندسيًّا للقوة المفرطة، حيث تضعها قوة الـ 1973 حصانًا في منافسة مباشرة مع أسرع السيارات الخارقة في العالم. 

وتعتمد السيارة على منظومة دفع كهربائية بالكامل تم تطويرها داخليًّا، مستفيدة من ريادة الشركة في تكنولوجيا المحركات الرقمية "ديجيتال موتورز".

هذا الظهور في كاليفورنيا يعكس رغبة "دريم" في إثبات أن قدراتها التقنية تتجاوز الأجهزة المنزلية، لتشمل بناء منصات برمجية وميكانيكية معقدة قادرة على إعادة تعريف معايير الأداء في قطاع السيارات الكهربائية الفائقة.

تخطط "دريم" لتعميق حضورها في الولايات المتحدة من خلال حدث عام مرتقب في سان فرانسيسكو، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية حول خطط الإنتاج التجاري والجدول الزمني لطرح السيارة عالميًّا. 

ويرى المحللون أن توجه الشركة نحو المؤسسات الأكاديمية المرموقة يهدف إلى بناء جسور الثقة مع المستهلك الغربي، والتأكيد على أن "نيبولا نيكست" ليست مجرد نموذج استعراضي، بل هي مشروع تكنولوجي متكامل يسعى لغزو الأسواق العالمية بأداء مذهل وذكاء اصطناعي لا يضاهى.

يمثل انتقال "دريم" من تنظيف المنازل إلى قيادة الشوارع بسيارات خارقة قصة نجاح ملهمة في عصر التحول الرقمي عام 2026. ومن خلال التركيز على القيادة الذاتية والربط بين الأبحاث الأكاديمية والتطبيق الصناعي، ترسم الشركة ملامح مستقبل تكون فيه السيارات الكهربائية بمثابة روبوتات ذكية فائقة السرعة.

وسيكون العالم بانتظار ما سيسفر عنه حدث سان فرانسيسكو، الذي قد يغير نظرة الجميع للعلامات التجارية الصينية الناشئة في قلب معقل التكنولوجيا الأمريكي.

