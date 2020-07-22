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أخبار العالم

شاهد.. نشوب حريق ضخم في طائرة إثيوبية بالصين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:03 م
نشوب حريق ضخم في
نشوب حريق ضخم في طائرة إثيوبية بالصين
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شيماء مصطفى
اشتعلت النيران، اليوم الأربعاء، بطائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مطار شنجهاي بودونج الدولي بالصين.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "إيرلاين ريتنج" اشتعال النيران في طائرة من طراز "بوينغ 777" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية. 

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وذكر الموقع أن الحادث مماثل تقريبا لحريق الطائرة الإثيوبية من طراز 787 في مطار هيثرو بلندن في عام 2013.

ولا توجد أي إفادات أو معلومات بشأن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الحريق.
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