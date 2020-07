شاهد.. نشوب حريق ضخم في طائرة إثيوبية بالصين

اشتعلت النيران، اليوم الأربعاء، بطائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مطار شنجهاي بودونج الدولي بالصين.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "إيرلاين ريتنج" اشتعال النيران في طائرة من طراز "بوينغ 777" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

اقرأ أيضا:

وذكر الموقع أن الحادث مماثل تقريبا لحريق الطائرة الإثيوبية من طراز 787 في مطار هيثرو بلندن في عام 2013.

ولا توجد أي إفادات أو معلومات بشأن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الحريق.

Here is a video circulating on Chinese social media of the burning @flyethiopian 777F at Shanghai Pudong Airport. It's most definitely a hull loss at this point. #BreakingNews #AvGeek pic.twitter.com/FN98d6QNrJ