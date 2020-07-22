حماية المستهلك ينفذ 47 حملة متنوعة فى 12 محافظة ويضبط 274 مخالفة منها 49 محضرا فى مجال قطع غيار السيارات

قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفترة من 11 إلى 16 يوليو الجاري بتنفيذ عدد 47 حملة متميزه بمحافظات ( الإسكندرية ، الدقهلية ، البحيرة ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، أسوان ، سوهاج ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، اسيوط ، الشرقية) أسفرت عن تحرير 274 محضر.





وذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لـ ضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيدًا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقًا من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري .





وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ،حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.





صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن حملات الجهاز بالإشتراك مع الجهات الرقابية خلال الفترة من 11-16 من الشهر الجاري قد أسفرت عن الأتي:





فى مجال قطع غيار واكسسوارات ومراكز الخدمة والصيانة للسيارات، استهدفت حملات الجهاز محلات قطع غيار السيارات ومراكز الخدمة والصيانة وقد أسفرت عن تحرير (49 ) محضر مخالفات متنوعة ما بين حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وعرض سلع منتهية الصلاحية او عدم الإعلان عن الأسعار اوعدم وجود التراخيص لمراكز خدمة السيارات ، وحيازة سلع للبيع مجهولة المصدر وعدم تقديم الفواتير الدالة على مصدرها بعدد ( 2927 ) قطعة غيار وأصناف متنوعة تيل فرامل خلفى وامامى ، فلاتر هواء وبنزين ، ديبرياج ، ملمع ومنظف موتور وتم التحفظ على المضبوطات والاحالة للنيابة، كما تم ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات بالشرقية بدون ترخيص والتحفظ على ( 12 ) طن زيت و( 394 ) لتر زيت سيارات مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات والاحالة للنيابة .





وفي مجال المنتجات الغذائية واللحوم، في القليوبية والمنيا تم ضبط مصنعين للأيس كريم بدون ترخيص وضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مدون عليها اى بيانات وتم التحفظ على ( 38210 ) كجم منتجات غذائية تامه الصنع ومواد التصنيع ( 1720 ) عبوة ايس كريم وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعة للنياب، كما تم .ضبط سيارة نقل بحموله ( ٧ طن ) عبارة عن ٥ طن فول و ( ٢ طن ) أرز وبالفحص الظاهرى من قِبل إدارة تفتيش الأغذية وجد بها (سوس) ومشكوك فى صلاحيته للإستهلاك الأدمى بدون فواتير حيث تم التحفظ على حمولة السيارة بالكامل واصطحاب قائدها وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعة للنيابة، كما تم ضبط ( ٢٥٠٠ لتر) لبن فاسد وغير صالح للإستهلاك الأدمى بحمولة سيارتين نقل حيث وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعة للنيابة ، كما تم ضبط منشاة بدون ترخيص والتحفظ على منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مدون عليها اى بيانات بالقليوبية بعدد ( 12610 ) قطعه متنوعه ( لبان ، شيكولاته ، مصاصة ، عصير ، فوار ، ايس كريم وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعة للنيابة .





وفي مجال الإعلان عن الأسعار :تم تحرير عدد 64 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار في المحال مختلفة النشاط ،وفي مجال البيع بأزيد من السعر المعلن: فقدتم تحرير عدد 28 محضر وتم الاحالة الي النيابة العامة لأتخاذ شئونها.، وفى سوهاج ضبط 35000 متر سلك كهرباء 45 لفه سلك ( 60 ) علبه مفتاح اوفر لود مجهول المصدر وبدون فواتير تفيد بلد المنشاة وتحرر محضر بالواقعه والاحالة للنيابة

وفى مجال الاعلانات المضللة : فى الاسكندرية تم ضبط عدد من مراكز الخدمة والصيانه للسلع المعمرة او مجال السيارات بالاعلان عن ماركات دون الحصول على ترخيص من صاحب العلامة التجارية ، وفى بورسعيد ضبط صاحب محل لزيوت السيارات لقيامة بوضع لافته مدون عليها موزع معتمد للزيوت ماركات (بترومين – شيلد ) بدون أوراق دالة على ذلك ، وفى المنيا تم ضبط محل بيع قطع غيارالسيارات يعلن عن كونه وكيل لإحدى الشركات الكبرى ولايحمل سند لتلك الوكاله.





وفى بورسعيد تم ضبط منشأة تقوم بتضليل المستهلك والغش التجارى لحيازتة ماكينات تغليف ومكواة لأكياس بلاستيكية مطبوع عليها لوجو لأشهر الماركات العالمية لقطع غيار السيارات والعديد من رولات أستيكرات لماركات مشهورة أيضا معدة لتغليف قطع غيار مجهولة المصدر وتم ضبط الماكينة ورولات الأستيكرات ، وفى الفيوم تم ضبط احد مصانع الملابس غير مرخص ولم يقم باستخراج ترخيص الرقابة الصناعية و يقلد علامة تجارية لاحد الشركات التجارية الكبرى ويقوم بانتاج كمامات قماشية وتم ضبطها عدد 525 كمامة وتم احالة الواقعة للنيابة العامة





وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .





كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك