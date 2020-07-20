خاص| حماية المستهلك: إجراءات غير مسبوقة ضد الصفحات المضللة على فيسبوك





وأوضح سمير في تصريحات لـ صدى البلد أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط منظومة التجارة الإلكترونية والتصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك أو أي محاولات الغش التجاري موضحا أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج أو مواصفاته أو مصدره ضمن المحتوى الإعلاني يعد محاولة تضليل وغش تجاري.





ضبط 207 مخالفات.. جهاز حماية المستهلك ينفذ 56 حملة متنوعة فى 15 محافظة



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وطالب الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك عموم المواطنين بسرعة التوجه بالشكاوى للجهاز تجاه أي صفحة إلكترونية تقوم بالإعلان عن منتجات دون توضيح وطالب الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك عموم المواطنين بسرعة التوجه بالشكاوى للجهاز تجاه أي صفحة إلكترونية تقوم بالإعلان عن منتجات دون توضيح سعر المنتج أو مواصفاته أو مصدره لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد هذه الصفحات المضللة.





وأوضح أن طرق التواصل مع الجهاز تتمثل في الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية ) أو إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170 أو التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز.



