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شغّل ولادك.. تعرف على كيدزانيا أول مدينة صغيرة للأطفال

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:57 م
مدينة كيدزانيا للاطفال
مدينة كيدزانيا للاطفال
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فرح علاء الخولي
قال أحمد حبيب، المدير التنفيذي لكيدزانيا، إن كيدزانيا هي المكان المعني بالترفيه التعليمي للاطفال، وخاصة بعد تلك الفترة من الإغلاق الطويل بسبب تداعيات فيروس كورونا، وما تعرض له الاطفال من ضغط نفسي لعدم ممارسة أي أنشطة وتوقف المدارس.


وتابع حبيب، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن كيدزانيا مخصصة للعب الاطفال من سن 4 الى 14 عاما، وهي تقدم للاطفال الترفيه ولكن من خلال محاكاتهم لوظائف المجتمع المختلفة سواء الصناعة او التجارة او العمل بالبنوك وغيرها من الوظائف.


وأوضح ان كيدزانيا بها كل الاماكن الخاصة بالعمل كنماذج محاكاة حقيقية للاطفال وبها مطار صغير واستديو مجهز نسخة طبق الاصل من ستديو سي بي سي ومصانع لتصنيع السيارات وهذا كله يعمل مع فريق من المتخصصين والمدربين.


وأكد احمد حبيب ان كيدزانيا تعد من اكثر الاماكن المناسبة للاطفال حاليًا وخاصة في تلك الفترة بعد اتباع كل الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الاطفال، والالتزام بنسبة التشغيل الـ 25%، معقبًا: "ميهمناش أي ايرادات دلوقتي المهم نفسية الاطفال وصحتهم".

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