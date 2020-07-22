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أخبار البلد

السبكي: شكرا لكل الأطقم الطبية بمستشفى إسنا للعزل لحمايتهم أهل الأقصر أثناء جائحة كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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محمد غالي
تفقد د. أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل"، مستشفى إسنا للعزل بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار الزيارات الميدانية للسبكي، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الاستعدادات النهائية على أرض الواقع للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، قبل بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.


وخلال الزيارة اطمأن د. أحمد السبكي على التجهيزات الإنشائية وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بمستشفى إسنا للعزل بالأقصر، تمهيدًا لدخولها مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مطلع الشهر القادم.   


فيما أعلن "رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل"، أنه تم الانتهاء من تسجيل أكثر من (٧٠٠ ألف) مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، داعيًا المواطنين إلى سرعة التسجيل والاشتراك بالمنظومة، وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا لهم أن الدولة ستتكفل بغير القادرين


ولفت د. أحمد السبكي إلى أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ب (٥٩) وحدة ومركز طب أسرة، بالإضافة إلى (٨) مستشفيات، يتم تجهيزهم وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، ووفق أحدث المعايير الدولية.


وعلى هامش الزيارة وجه د. أحمد السبكي الشكر للفريق الطبي بالمستشفى على المجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة الماضية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي (الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، الأقصر، وأسوان)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو العام الماضي.
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