سباق تسارع مثير بين تيسلا 3 وفورد موستنج.. فيديو

نشر عدد من محبي سباقات التسارع مقطع فيديو جديد على قناة Mar10 W6 الشهيرة لسباق تسارع مثير بين تيسلا 3 و فورد موستنج ، حيث ان الجميع يعتقد أن سيارة فورد موستنج سوبرتشارجد ذات الأداء المذهل في سباقات التسارع تستطيع هزيمة تيسلا موديل 3 بيرفورمانس في سباق تسارع .

ولكن هذه المرة السيارة الخارقة من فورد تنافس السيارة تيسلا موديل 3 ، حيث ظهرت في العديد من سباقات التسارع المثيرة، وهى تتفوق على منافسيها ، مثل شيفروليه كورفيت C8 الجديدة، ونيسان جي تي آر الأكثر قوة بقوة 1200 حصان .

وظهر فى الفيديو السباق الأول ، حيث استطاعت أن تحقق موديل 3 بيرفورمانس نصرًا سهلًا على موستنج سوبرتشارجد ، وهذا يدل على أنه لم تكن المنافسة قريبة بين السيارتين بأي شكل من الأشكال .

و بفضل عزم الدوران الفوري لتيسلا وحصولها على بداية سريعة ، يُمكن لأي منافس آخر اللحاق بها في سباقات الربع ميل (400 متر) لكننا نعتقد أنه إذا كان السباق أطول، لربما كانت النتيجة النهائية مختلفة.