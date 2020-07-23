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برلمان

الشهاوي: استغلال لغة أهالي أسوان والنوبة ينشط السياحة الإفريقية في مصر

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:01 ص
أهالي اسوان والنوبة
أهالي اسوان والنوبة
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أحمد أيمن
قال العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، إن بدء أسوان فى إطلاق مشروع تطوير السوق السياحى وميدان المحطة الهدف منه هو إحداث نقلة نوعية للسوق السياحى القديم وميدان المحطة وكورنيش النيل القديم وبالتالي تنشيط السياحة الإفريقية فأسوان والنوبة لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم تتشابه لحد كبير مع الأشقاء الأفارقة.

وأكد الشهاوي على أنه روعي في هذه المشروعات العمل على وجود مساحات مناسبة لاستغلالها كساحات انتظار للسيارات لتخفيف الإزدحام ولاستيعاب الكثافة المرورية بالإضافة إلى القضاء على عشوائية وازدحام المحلات التجارية.

وألمح الشهاوي إلى أن اللغة النوبية والتي يتحدث بها بعض أهالي اسوان والنوبة هي لغة رسمية عند بعض الدول الإفريقية لذا فإن الإهتمام بالسياحة في أسوان ينشط السياحة عامة والسياحة الإفريقية خاصة.
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