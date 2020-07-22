AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام.. تركيا تسلم المعارضين الإيرانيين لبلادهم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:36 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، عن ترحيل تركيا لما لا يقل عن 7 معارضين إلى إيران منذ عام 2017، وذلك في محاولة لتعزيز العلاقات بين أنقرة وطهران. 


وقال صحيفة "عرب نيوز" السعودية إن هناك 5 مواطنين إيرانيين معارضين محتجزون في تركيا بانتظار الترحيل إلى بلادهم. 


وفي الاسبوع الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران أحكام الإعدام الصادرة على سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، وأمير حسين مرادي، لمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد نوفمبر الماضي. 


وكانوا قد هربوا إلى تركيا عقب إطلاق سراحهم من قبل، لكن أنقرة قامت بتسليمهم إلى طهران مرة أخرى إلى جانب 33 إيرانيا، ليلقوا حكما بالإعدام. 


ومن بين الذين ينتظرون الترحيل من تركيا إلى إيران عبد الله بوزورجزاده، وهو ناشط من الأقلية البلوشية الإيرانية وصل إلى تركيا العام الماضي. وقد اعتقل الشهر الماضي في أنقرة بعد أن حكم عليه غيابيا بالسجن 11 عاما.


وتطورت العلاقات بين تركيا وإيران منذ عام 2017، حيث بدأ العمل مع روسيا على عملية لإنهاء الصراع السوري، كما زاد البلدان في الأشهر الأخيرة التعاون الأمني ​​ضد الجماعات الكردية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة: تركيا تستخدم المنظمات الإسلامية للتجسس على معارضيها.. شاهد

كردستان العراق.. قصف مدفعي إيراني وغارات تركية على قرى حدودية في أربيل

تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

أمريكا تدين إعدام إيران للمتظاهرين: احترموا حقوق الإنسان

تركيا تهدد العالم.. أردوغان يغرق أوروبا بالمخابرات والإرهابيين..غزو ليبيا وسوريا والعراق.. أزمات مع فرنسا واليونان والناتو.. تلفيق قضايا التجسس للدبلوماسيين

مطاردة في المنفى.. 8000 عميل للمخابرات التركية يلاحقون معارضي أردوغان في ألمانيا

ترشيحاتنا

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع

العربية: توافق مصري أوروبي على إخراج تركيا من ليبيا

مصر تتجاوز كورونا.. 7 إجراءات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن

وزير الدفاع البريطاني: تهديد داعش لا يزال مستمرًا على بلدنا ومصالحنا

السفن البحرية التركية تهرب من البحرية اليونانية

الحكومة تعلق على عودة صلاة الجمعة بالمساجد.. فيديو

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

القيادة السياسية لديها رؤية محددة.. وزير الرى السابق: 10 سنوات هي الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

للمدن السياحية.. الحكومة تلزم المسافرين بـ كارت المراقبة الصحية

الصحة تكشف أسباب وتفاصيل تراجع وفيات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الشرطة الامريكية تعتدي على طاقم التلفزيون الروسي في بورتلاند.. موسكو ترسل مذكرة احتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح