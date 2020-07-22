بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام.. تركيا تسلم المعارضين الإيرانيين لبلادهم

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، عن ترحيل تركيا لما لا يقل عن 7 معارضين إلى إيران منذ عام 2017، وذلك في محاولة لتعزيز العلاقات بين أنقرة وطهران.









وقال صحيفة "عرب نيوز" السعودية إن هناك 5 مواطنين إيرانيين معارضين محتجزون في تركيا بانتظار الترحيل إلى بلادهم.









وفي الاسبوع الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران أحكام الإعدام الصادرة على سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، وأمير حسين مرادي، لمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد نوفمبر الماضي.









وكانوا قد هربوا إلى تركيا عقب إطلاق سراحهم من قبل، لكن أنقرة قامت بتسليمهم إلى طهران مرة أخرى إلى جانب 33 إيرانيا، ليلقوا حكما بالإعدام.









ومن بين الذين ينتظرون الترحيل من تركيا إلى إيران عبد الله بوزورجزاده، وهو ناشط من الأقلية البلوشية الإيرانية وصل إلى تركيا العام الماضي. وقد اعتقل الشهر الماضي في أنقرة بعد أن حكم عليه غيابيا بالسجن 11 عاما.









وتطورت العلاقات بين تركيا وإيران منذ عام 2017، حيث بدأ العمل مع روسيا على عملية لإنهاء الصراع السوري، كما زاد البلدان في الأشهر الأخيرة التعاون الأمني ​​ضد الجماعات الكردية.