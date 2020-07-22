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رياضة

أخبار الأهلي.. الكاف يشيد بـ محمد الشناوي.. كواليس اجتماع فايلر مع عبد الحفيظ

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:04 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقى "كاف"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، بمحمد الشناوى حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ودوره الكبير في إبقاء المارد الأحمر، بدورى أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، ووصوله إلى دور نصف النهائي، بفضل المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق هذا الموسم. 


عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الأهلي الذي اقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.


كشف تقرير سعودي عن رغبة نادي الهلال السعودي للتعاقد مع حارس النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة . 


شارك أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في المران الجماعي للأهلي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.


أدي رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  جلسة استشفاء في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة،  للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.


أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش.


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