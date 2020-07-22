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رياضة

للمرة الخامسة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة كورونا.. صور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لهما سبتمبر المقبل.

وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.


للمرة الخامسة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة كورونا.. صور
للمرة الخامسة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة كورونا.. صور
للمرة الخامسة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة كورونا.. صور
للمرة الخامسة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة كورونا.. صور
للمرة الخامسة.. لاعبو الأهلي يجرون مسحة كورونا.. صور
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