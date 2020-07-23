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رياضة

محمد فضل: تدخل لقجع منع مصر من استضافة دوري الأبطال.. ونرفض خوض الكونفدرالية في المغرب ..فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:17 ص
محمد فضل
محمد فضل
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محمد رشاد
قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة، إنهم لن يتقبلوا أي تدخل من أشخاص أخرى لحرمان مصر من استضافة باقي مباريات دوري الأبطال، كما طالب بالمساواة بشأن الكونفدرالية.

وأضاف "فضل"، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية، "نرفض أن يكون هناك أي تحرك من جانب فوزي لقجع - رئيس الاتحاد المغربي وعضو لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي - لإلغاء قرار صادر لمصلحة كرة القدم المصرية ونحن دولة قادرة على تنظيم أي حدث".

وتابع: "مصر البلد الوحيد الذي طلب استضافة باقي مباريات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فقط بخطاب رسمي، لكن تدخل لقجع منع تنظيم باقي المباريات في مصر، مع كامل الاحترام له فهو يعمل لمصلحة بلده لكن لابد أن يكون هناك رد فعل".

وأضاف "نرفض استضافة المغرب لباقي مباريات الكونفدرالية لأن بيراميدز ممثل لمصر وإذا تأهل للعب النهائي نرفض أن يكون في هذا اللقاء في المغرب كما حدث فيما يتعلق بمصر".

وتراجع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قراره السابق بإقامة باقي مباريات دوري الأبطال بنصف النهائي والنهائي في بلد واحد، وتقرر إن يقام بنظام الذهاب والعودة.

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