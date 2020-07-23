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رياضة

3 أرقام قياسية في اكتساح ليفربول غريمه تشيلسي والتتويج بالدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:41 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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أحمد هاني

حقق فريق ليفربول فوز عريض على ضيفه تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.

أصبح ليفربول اليوم يكمل ثلاثة مواسم على التوالي دون تلقي أي هزيمة على أرض أنفيلد رود.

وهو ما يُعد رقم قياسي في تاريخ الريدز، وهو الإنجاز الذي يُحسب ليورجن كلوب المُدير الفني للفريق الذي نجح في إعادة الفريق للمكانة التي يستحقها خلال السنوات الأخيرة.

كما نجح روبرتو فيرمينو في هذه المُباراة في كسر رقمه السلبي الذي لازمه منذ مارس 2019، حيث لم يكن قد سجل على أرض أنفيلد رود في مُباراة للدوري الإنجليزي منذ هدفه ضد توتنهام، مُنهيًا سلسلة استمرت 1591 دقيقة و56 مُحاولة على المرمى.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.
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