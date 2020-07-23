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أخبار العالم

ترامب: مرتاح لفكرة عودة ابني وأحفادي للمدرسة

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الخميس، إنه مرتاح لفكرة عودة ابنه بارون وأحفاده للمدرسة. 

وخلال مؤتمر صحفي، أكد الرئيس الأمريكي، ضرورة إعادة فتح المدارس رغم مخاوف كثيرين من أن هذا التحرك؛ قد يؤدي لزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب "رويترز". 

وحث ترامب الشبان على تفادي الحانات المزدحمة واتخاذ تحركات أخرى للحد من انتشار الفيروس. 

في الوقت نفسه، استبعد مستشار البيت الأبيض لشئون فيروس كورونا، أنتوني فاوتشي، احتمالية القضاء على الفيروس بشكل نهائي. 

وقال "فاوتشي"، في لقاء مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس "الجمع بين تدابير الصحة العامة الجيدة، ودرجة من مناعة القطيع العالمية، ولقاح جيد، والذي آمل وأشعر بالتفاؤل الحذر أننا سنحصل عليه، يمنحنا السيطرة المطلوبة، سواء كان هذا العام أو العام المقبل، لكن حقًا لا أعتقد أننا سنقضي على الفيروس".

وأكد فاوتشي أن الفيروس الحالي يختلف عن "سارس" وهو فيروس تاجي ظهر في أوائل القرن العشرين وتم احتواؤه. وقال إن كوفيد 19 فعال بشكل لا يصدق في الانتقال من إنسان إلى آخر ويمكن أن ينتج مجموعة واسعة من الأعراض لدى الناس.
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